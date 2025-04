OL ‍: Tagliafico et Textor, un terrible bluff

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico est un cadre de Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais comptant sur le défenseur international argentin. Mais l'avenir du champion du monde à l'OL est très incertain.

Absent lors de la défaite de Lyon le week-end dernier à Strasbourg, Nicolas Tagliafico sera titulaire ce samedi soir contre Lille, sauf énorme surprise. Il est vrai que le successeur de Pierre Sage a compris tout ce que pouvait apporter l'expérimenté défenseur argentin à son équipe. Mais dans les coulisses, rien n'est clair concernant la suite possible de la carrière lyonnaise de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, arrivé à l'OL en 2022 pour 4,2 millions d'euros. Alors qu'il se chuchote que John Textor veut pousser dehors les joueurs hérités de l'ère Aulas, lesquels ont de beaux salaires, l'idée de prolonger Nicolas Tagliafico, libre en fin de saison, n'est pas si saugrenue que cela. Cependant, comme l'explique Hugo Guillemet dans L'Equipe, entre les dirigeants de l'Olympique Lyonnais et le défenseur argentin, c'est une partie de poker menteur qui se joue actuellement du côté de la capitale des Gaules.

L'OL et Tagliafico se tiennent par la barbichette

OL : Tagliafico déchire une première offre https://t.co/waCwPIHvUd — Foot01.com (@Foot01_com) April 3, 2025

Alors que la saison tire à sa fin, mais que l'on ne sait pas encore si l'OL jouera la prochaine Ligue des champions, le cas Nicolas Tagliafico donne lieu à une situation assez bizarre en interne. « Il est logique de voir l’OL en discussion avec Tagliafico, depuis quelques semaines, afin de sonder la possibilité de prolonger son contrat, qui finit le 30 juin. Pour l’instant, aucune proposition n’est tombée, et le club joue serré dans ce dossier, puisqu’on imagine mal le défenseur rester à Lyon sans qualification pour la prochaine Ligue des champions », explique le spécialiste de l'Olympique Lyonnais au sein de la rédaction du quotidien sportif. D'autant plus que celle semaine, il s'est dit que Nicolas Tagliafico serait éventuellement tenté par une poursuite de sa carrière du côté de Naples. Dans ce grand bluff entre l'OL, qui souhaite savoir si le défenseur est ouvert à une prolongation, et le joueur argentin, qui hésite à s'engager si Lyon passe à la trappe dans la course à la C1, il va probablement falloir encore patienter.