L'OL doit protéger quatre joueurs d'un grand danger

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Plusieurs joueurs majeurs de l’effectif de l’Olympique Lyonnais pourraient manquer le quart de finale retour de Ligue Europa face à Manchester United à Old Trafford. Ces derniers vont devoir se tenir à carreau lors de la réception des Red Devils ce jeudi 10 avril.

La saison de l’Olympique Lyonnais a pris une tournure particulièrement intéressante après l’arrivée de Paulo Fonseca. Si ce dernier a rapidement été suspendu de banc à cause d’un coup de sang contre un arbitre de Ligue 1, il agit toujours sur l’état d’esprit de ses joueurs et sur la tactique qu’il veut mettre en place. Depuis qu’il a remplacé Pierre Sage, l’OL a remporté 8 matchs sur 11 disputés. Un état de fait qui lui permet de croire en une qualification en Ligue des champions via le championnat... mais aussi par la Ligue Europa. En lice pour les quarts de finale face à Manchester United, les Gones vont toutefois devoir faire très attention s’ils ne veulent pas que ça tourne au fiasco.

L’OL doit la jouer cool pour se préparer à Old Trafford

OL : Cherki a 180 minutes pour se vendre à Man Utd https://t.co/RleWwcNOQc — Foot01.com (@Foot01_com) April 8, 2025

Avec l’accumulation de cartons jaunes, plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais sont sous la menace d’une suspension pour le quart de finale retour face à Manchester United à Old Trafford. Et pas n’importe lesquels. Comme le rappelle Olympique-et-Lyonnais, Corentin Tolisso, Ainsley Maitland-Niles, Alexandre Lacazette et Moussa Niakhaté sont tous les quatre susceptibles de manquer le match le plus important de la saison en cas de carton jaune reçu à l’aller.

Avec les changements dans le règlement de l’UEFA, le compteur des cartons jaunes n’est remis à zéro qu’à partir des demi-finales. En clair, il va absolument falloir que les hommes de Paulo Fonseca se tiennent à carreau lors du match aller pour éviter d’aller à Manchester avec une équipe remaniée.