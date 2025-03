Paulo Fonseca ‍: L'OL change d'avis et saisit le CNOSF

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Décidé à ne pas en rester là suite à la longue suspension de Paulo Fonseca, le club de John Textor ne passera pas par la FFF, mais ira directement devant le CNOSF.

Privé de son entraineur jusqu'en novembre prochain, suite au comportement déplacé de ce dernier à l'encontre de Benoit Millot lors du match entre l'OL et Brest, l'Olympique Lyonnais a rapidement fait savoir que tout allait être fait pour réduire cette lourde sanction, et surtout l'interdiction de vestiaire, qui est activé jusqu'en septembre. Dans un premier temps, le club rhodanien envisageait de se tourner vers la commission d'appel de la Fédération Française de Football afin de contester cette décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.

Mais, ce jeudi, Le Progrès révèle que finalement, les avocats de l'Olympique Lyonnais ont décidé qu'il serait plus efficace de porter tout de suite l'affaire devant le Comité National Olympique et Sport Français. Dans ce genre de dossier, le CNOSF tente souvent d'aboutir à une conciliation entre les différentes parties impliquées dans un dossier, même si l'instance ne peut pas imposer que cela soit le cas et que c'est la FFF qui aura le dernier mot concernant un allègement, ou pas, de la suspension de Paulo Fonseca.

L'OL veut vite revoir Paulo Fonseca dans le vestiaire

Le média lyonnais précise que si cette requête auprès du CNOSF n'aboutit pas, alors John Textor pourrait se tourner vers un tribunal administratif, mais il se pourrait alors que les délais augmentent, au point qu'il ne serait même pas certain qu'une décision intervienne avant la fin de l'actuelle saison. Selon Arnaud Clément, journaliste du Progrès, l'Olympique Lyonnais est surtout focalisé sur l'interdiction de vestiaire, une sanction que l'OL veut faire sauter ou du moins réduire sa durée. Pour l'instant, la sanction infligée à l'entraîneur portugais n'a pas réellement porté préjudice à Lyon, puisque Rayan Cherki et ses coéquipiers ont gagné la totalité de leurs matchs depuis qu'elle est effective. Mais forcément, l'Olympique Lyonnais sait que dans le sprint finale, la présence de Paulo Fonseca sera un atout de plus.