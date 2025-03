Un danger diabolique menace l'OL

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En pleine bourre depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais a retrouvé un élan collectif particulièrement prolifique. L’arrivée de Paulo Fonseca est l’un des moteurs de cette nouvelle vitalité, même si la double confrontation avec MU est piège.

La nouvelle forme de l’Olympique Lyonnais impressionne. Après une série de matchs ratés au début de l’année civile 2025, John Textor prend la décision de licencier Pierre Sage. Ce dernier est remplacé dans la foulée par Paulo Fonseca, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure milanaise. Sportivement, ce choix s’avère plus que payant pour le moment. Hormis deux défaites face aux deux premiers de Ligue 1 (PSG et OM), Lyon n’a fait que des victoires sous la houlette du technicien portugais. En prime, un sens du collectif retrouvé permet d’assurer le spectacle. En moyenne, l’OL a marqué plus de 3 buts par match depuis le 2 février dernier. Pour Jean-François Gomez, journaliste au Progrès et auteur d’une description de la forme lyonnaise pour La Provence, les Gones possèdent de nombreux atouts, contrebalancés par certaines faiblesses encore bien ancrées.

Le duel avec MU dans toutes les têtes

OL : Six stars virées, coup de tonnerre à Lyon https://t.co/EtdDjoxbFl — Foot01.com (@Foot01_com) March 26, 2025

« J’ai l’impression que l’OL a retrouvé une énergie collective. L’équipe avait du mal à défendre, Fonseca a apporté une autre dynamique défensive et a réglé le problème. Elle a un sens collectif plus développé, désormais. Sa force numéro 1, c’est son talent offensif. Elle a des joueurs capables de marquer beaucoup. Almada a gagné sa place ; Mikautadze plane, a pris la place de Lacazette, même si l’OL aura besoin de ce dernier malgré son usure. On peut ajouter Cherki ou Nuamah », explique Jean-François Gomez à propos des forces de l’Olympique Lyonnais. Il nuance toutefois en invoquant une faiblesse qui pourrait refroidir les ardeurs lyonnaises d'ici à la fin de la saison.

« Les faiblesses ? Disputer une coupe d’Europe et ce duel contre Manchester United. Ils veulent se qualifier pour la Ligue des champions et cette Ligue Europa est une porte vers la C1. Ça peut leur trotter dans la tête. Ils jouent deux adversaires directs, Strasbourg et Lille, et vont à Monaco pour l’avant-dernier match. À la longue, la suspension de Fonseca peut compliquer les choses », conclut le journaliste. Si la grosse sanction écopée par l’entraineur lyonnais peut freiner le développement de son travail, pour le moment, elle a généré dans l’effectif un sentiment de révolte qui fonctionne.