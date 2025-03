OL ‍: Lyon lance son mercato avec ces trois pistes

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Même si la direction de l’Olympique Lyonnais va attendre de connaître son avenir européen pour la saison prochaine avant de recruter de nouveaux joueurs, elle planche déjà sur plusieurs pistes en vue de l’été prochain.

Pour l’instant, la saison du club rhodanien se déroule plutôt bien. Il faut dire qu’hormis les défaites contre le PSG (2-3) et l’OM (2-3) en février dernier, l’OL a réussi à enchaîner les bons résultats ces derniers temps. Qualifié pour les quarts de finale de l’Europa League, avec un choc contre Manchester United à disputer en avril, et remonté à la cinquième place du classement de la L1 à deux points du podium, Lyon se prépare à vivre un sprint final de toute beauté. Sous les ordres d’un Paulo Fonseca suspendu, les Gones vont tenter d’aller le plus loin possible en Coupe d’Europe tout en visant le podium en championnat pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Et si Lyon remplit son principal objectif européen, le prochain mercato estival sera intéressant à suivre. Probablement libéré des griffes de la DNCG, si cette dernière valide les apports financiers de John Textor, l’OL devrait se montrer actif l’été prochain, avec déjà plusieurs pistes intéressantes, comme l’explique Alexandre Corboz.

Sadiki, Minda, Saïd... Les premières pistes de l'OL

Selon @AlexCorboz de @club_but, l’Olympique Lyonnais serait encore interessé par Noah Sadiki et surveillerait Alan Minda du Cercle Brugge + Rafiki Saïd de Troyes pic.twitter.com/P9YZv696RE — Ezdatuakim#9 (@Kyrdum_OL) March 22, 2025

« Ces derniers temps, on entend parler de quelques noms du côté de Lyon. Des pistes plus réalistes et plus faciles à aborder que celle de Mateta par exemple. Il y a beaucoup de pistes en Belgique car l’OL travaille beaucoup là-bas, on l’a déjà vu ces derniers mercatos avec les arrivées d’Orban ou de Malick Fofana. Par exemple, Lyon apprécie Noah Sadiki, qu’ils ont tenté de faire l’été dernier. C’est un milieu défensif de 20 ans qui joue à l’Union Saint-Gilloise. Il crève l’écran en Belgique, il est toujours dans les radars. L’OL surveille aussi Alan Minda, le Neymar équatorien qui joue au Cercle de Bruges. C’est une possibilité pour renforcer le couloir droit de l’attaque. Et en L2, Lyon aime beaucoup l’ailier gauche de l’ESTAC, Rafiki Saïd. Mathieu Louis-Jean l’apprécie. Ce sont des pistes réalistes pour Lyon, qui va devoir être beaucoup plus malin que les investissements à 260 ME qui n’ont pas donné grand-chose ces dernières saisons… », a expliqué le journaliste de But FC, qui pense que Lyon va plus tenter de jolis coups sur le marché des transferts en recrutant de jeunes talents. John Textor n’aura de toute façon pas trop le choix s’il veut que son projet sportif et financier puisse être validé par les instances du football français.