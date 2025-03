L'OL torture la Ligue 1, Domenech est heureux

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais devrait valider ce jeudi son billet pour les quarts de finale de l'Europa League en finissant le travail contre Bucarest. En changeant de tactique, Paulo Fonseca a renversé la table et l'OL est redevenu un ogre.

Pierre Sage a ramené de la stabilité à l'OL, mais il a été parfois été reproché au technicien français de procéder à trop de changements à chaque match, même s'il a parfois été guidé dans ses choix par des impératifs économiques. Quoi qu'il en soit, en prenant les commandes de l'Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca a lui décidé de se construire une équipe type très solide, notamment en travaillant très dur sur la défense. Et comme le fait remarquer Hugo Guillemet dans L'Equipe, c'est en devenant une formation très solide derrière que soudainement Lyon a retrouvé une efficacité terrible et à même de tout renverser comme cela a été le cas dimanche dernier à Nice. Le travail mené par le technicien portugais est déjà payant et Raymond Domenech, pourtant pas fan des entraîneurs étrangers, avoue que cet OL lui plaît.

Paulo Fonseca a tout changé et l'OL fait très mal

▪️ 6 victoires lors des 8 matchs précédents contre une équipe roumaine

▪️ Rayan Cherki meilleur passeur d'Europa League



🧠 Voici quelques statistiques à connaître avant #OLFCSB 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) March 12, 2025

L'ancien joueur et entraîneur de l'Olympique Lyonnais se réjouit de voir que désormais le club rhodanien fait souffrir ses adversaires comme ces derniers le faisaient. « Je suis d’accord avec Paulo Fonseca, car quand tu es bien assis, bien installé, tu ressors mieux le ballon. Avec l’apport de Tessmann, il y a un double pivot fixe avec Matic au milieu qui bloque les boulevards que l’OL laissait avant, et ça profite offensivement. Ce qu’ils subissaient, ils le font subir aux autres maintenant. Ils sont efficaces, car ils se créent des situations très claires, en supériorité, avec du monde dans la surface et de la place pour jouer », constate, avec plaisir, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France et dorénavant consultant de la chaîne L'Equipe. Il est vrai qu'en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais fait de nouveau réellement peur, à l'exception du PSG, et que dans la course à la Ligue des champions, il faudra compter avec le club de John Textor.