Penalty contre l'OL, l'arbitre s'est officiellement trompé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Comme chaque mardi, la Direction de l’arbitrage analyse sur le site de la FFF certaines situations qui ont fait polémique. Cette semaine, il a sans surprise été question du penalty fantôme accordé au Havre contre l’OL.

Alors que l’Olympique Lyonnais menait 1-0 contre Le Havre dimanche après-midi, les Normands ont bénéficié d’un énorme coup de pouce de l’arbitre Bastien Dechepy pour revenir au score. Après un contact à peine visible à l’oeil nu avec Ernest Nuamah, l’attaquant havrais Yassine Kechta s’est écroulé dans la surface de réparation et a obtenu un penalty, lequel a été confirmé par M.Dechepy après une longue analyse des images au bord du terrain. Une décision pas loin d’être scandaleuse pour les dirigeants et les supporters lyonnais, qui avaient de quoi être frustrés.

OL : L'arbitrage et Lyon, ça devient un scandale https://t.co/QZsKmHy5E4 — Foot01.com (@Foot01_com) March 17, 2025

Et pour cause, la Direction nationale de l’arbitrage a confirmé ce mardi sur le site officiel de la FFF que ce penalty n’aurait pas dû être accordé au Havre après le visionnage des images. « Le travail de l’arbitre vidéo montre que le contact entre le genou droit du défenseur et le pied gauche de l’attaquant est particulièrement léger et ne saurait justifier à lui-seul une décision de pénalty. La chute de l'attaquant intervient ensuite dans un second temps de façon désynchronisée et particulièrement exagérée » explique la FFF avant de conclure.

L'arbitre n'aurait pas dû siffler penalty pour Le Havre

« Par conséquent, le pénalty accordé n’était pas attendu dans cette situation spécifique et, à l'issue du visionnage des images, l’arbitre aurait dû annuler sa décision initiale et reprendre le jeu par une balle à terre au bénéfice du gardien de but dans la surface de réparation » a publié la Direction nationale de l’arbitrage de la FFF. De quoi calmer (un peu) la frustration de John Textor et des supporters de l’OL, qui peuvent surtout se réjouir que cette grossière erreur n’ait pas eu de conséquences sportives puisque Lyon a réussi à renverser la vapeur face au Havre en l’emportant 4-2, après avoir été mené 1-2 au Groupama Stadium.