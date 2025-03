Les actionnaires de l’OL touchent le fond

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va jouer gros dans les prochaines semaines, sur le terrain comme en dehors. Les indicateurs financiers ne sont pas particulièrement à même de rassurer les actionnaires.

La santé sportive de l’Olympique Lyonnais est tout juste moyenne. Certes toujours qualifié en Ligue Europa, avec un beau quart de finale à disputer face à Manchester United le mois prochain, le club rhodanien ne parvient toutefois pas à accrocher le wagon qui mène à la Ligue des Champions via la Ligue 1. La dernière défaite à Strasbourg a empêché les Rhodaniens de profiter des revers de Nice, Marseille ou Lens, même s’il reste sept matchs pour aller chercher la lucrative C1. Il n’empêche, d’autres menaces planent au-dessus de l’OL, et notamment toujours cette rétrogradation administrative en Ligue 2 prononcée à titre conservatoire par la DNCG pour un déséquilibre financier et une absence de trésorerie notamment. Le manque de garanties bancaires est aussi pointé du doigt, même si John Textor est d’un optimisme à toute épreuve.

Néanmoins, la réalité financière est aussi à prendre en compte. Et récemment, Eagle Football, la structure qui possède l’OL dans son giron, a annoncé des pertes cumulées à 117 millions d’euros, signe que la gestion des clubs est très loin d’être positive. Des résultats attendus mais qui provoquent toujours un effet d’annonce négative. La preuve, Sportune souligne que l’action du club lyonnais, a encore chuté pour atteindre son plus bas taux depuis novembre 2024, quand elle avait chuté après l’annonce d’une relégation provisoire de la DNCG. L’action de l’OL vaut désormais 1,94 euros sur le marché Euronext, continuant de tourner autour des deux euros. Une valeur toujours très faible, surtout pour une action intronisée à 14 euros en 2007, même si cela fait bien longtemps que les petits actionnaires savent qu’ils ne vont pas décrocher le magot avec la revente des actions du club lyonnais.