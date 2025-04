OL ‍: Nouveau fan du PSG, Textor n’a pas le choix

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Ennemi du Paris Saint-Germain et de son président Nasser Al-Khelaïfi, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais John Textor soutiendra quand même les Parisiens en finale de la Coupe de France. La raison est simple, un succès francilien contre le Stade de Reims ajouterait un billet européen via la Ligue 1.

Les tensions entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi ne sont plus un secret. Grâce aux images récemment révélées par l’émission Complément d’enquête, tout le monde connaît l’état des relations entre les deux hommes. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais et le président du Paris Saint-Germain sont clairement devenus des ennemis. Et pourtant, l’Américain pourrait bien devenir le plus grand supporter parisien lors de la finale de la Coupe de France.

Nasser al-Khelaïfi (PSG) à John Textor (OL) : "Tu es un cowboy qui vient de nulle part et tu viens nous parler ?"



🔴 #ComplementDenquete révèle des images de la réunion explosive entre les présidents du foot français pour les droits TV de la Ligue 1pic.twitter.com/5ckfyDnbGy — Complément d'enquête (@Cdenquete) February 19, 2025

Un sacre du club de la capitale peut effectivement profiter aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Le futur champion de France, qualifié pour la Ligue des Champions, ne profitera pas du billet pour la Ligue Europa attribué au vainqueur de la Coupe de France. Et depuis la saison 2015-2016, ce n’est plus le finaliste de la coupe nationale qui le récupère dans ce cas précis. Ce règlement modifié n’arrange pas le Stade de Reims. En revanche, toutes les équipes engagées dans la course à l’Europe en championnat souhaiteront un succès du Paris Saint-Germain contre les Rémois.

L'OL européen grâce au PSG ?

Ce scénario ferait de la septième place de Ligue 1 un accès à la Ligue Europa Conférence. Il est évidemment impossible de prédire qui serait le grand gagnant. Mais après 27 journées, c’est l’Olympique Lyonnais qui occupe cette position. Et qui a donc tout intérêt à ce que les Parisiens soulèvent de nouveau le trophée au Stade de France. Autant dire que John Textor aimerait éviter cette hypothèse, lui qui espère voir son équipe accéder à la Ligue des Champions en terminant dans le top 4.