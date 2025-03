Genesio revient avec une mauvaise surprise pour l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après le derby contre le Racing Club de Lens dimanche, Lille enchaînera avec un déplacement difficile à Lyon. Un rendez-vous toujours particulier pour l’entraîneur du LOSC Bruno Genesio qui reviendra avec un atout supplémentaire.

Dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions, Lille va bientôt enregistrer un retour essentiel. Absent depuis la mi-décembre, Edon Zhegrova réintègre progressivement le groupe nordiste. Sa guérison après une blessure aux adducteurs n’est pas jugée suffisante pour reprendre la compétition ce week-end. L’ailier du LOSC doit encore déclarer forfait pour le derby contre le Racing Club de Lens dimanche soir. Ce sera peut-être le dernier rendez-vous manqué par l’international kosovar dont l’entraîneur Bruno Genesio espère le récupérer pour le déplacement à Lyon samedi prochain.

Est-ce qu’on mettrait pas notre Président en milieu offensif droit ? 🤣



Un beau moment d’échange entre notre Président et Edon à l’entraînement 🥰 pic.twitter.com/f8BeFrgoD5 — LOSC (@losclive) March 19, 2025

« On espérait l’avoir dans le groupe pour dimanche, même s’il n’était évidemment pas prêt à commencer le match après un arrêt de plus de trois mois. Finalement, son état n’est pas suffisamment satisfaisant pour l’intégrer, a indiqué l'ancien coach des Gones en conférence de presse. Il continue sa réathlétisation et sa réintégration progressive. J’espère qu’on pourra le récupérer pour Lyon, mais il faudra surveiller au jour le jour. Parfois, ça va beaucoup mieux, puis le lendemain, il a une petite gêne. Il faut aussi être à l’écoute de ses sensations. »

Ça tombe mal pour l’OL

Même s’il est clair qu’Edon Zhegrova ne pourra pas débuter une rencontre avant un moment, c’est évidemment une excellente nouvelle pour le LOSC de Bruno Genesio. En revanche, ses adversaires seront beaucoup moins ravis. Avec ses percussions incessantes et la qualité de son pied gauche, l’ailier droit représente une menace constante pour les défenses. Lui qui avait notamment brillé contre l’Atlético Madrid (victoire 1-3) et la Juventus Turin (1-1) en Ligue des Champions. On peut dire que sa réintégration tombe mal pour l’Olympique Lyonnais qui vient de s'incliner à Strasbourg (4-2) vendredi.