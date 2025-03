OL ‍: Option d'achat refusé, il va repartir

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais carbure bien actuellement, et Paulo Fonseca ne veut pas toucher une équipe qui gagne. Mais Warmed Omari a tout de même demandé des explications à son entraîneur, même si son retour à Rennes est acté.

Prêté avec option d'achat par le Stade Rennais à l'OL le 30 août 2024, Warmed Omari espérait prouver sous le maillot lyonnais toutes ses qualités de défenseur. Agé de 24 ans, l'international comorien doit déchanter puisqu'à ce stade de la saison, Omara a joué 7 minutes en Ligue 1, et 277 minutes au total. Un bilan très médiocre pour un joueur qui avait rejoint l'Olympique Lyonnais avec de vrais espoirs. Mais visiblement, Pierre Sage et Paulo Fonseca n'ont pas jugé utile d'en faire un des cadres de l'OL, sa prestation en Coupe de France lors de l'élimination face à Bourgoin-Jallieu, le 15 janvier, ayant donné lieu à des critiques très virulentes, même si son agent a fait remarquer que c'était sa première titularisation depuis une rencontre d'Europa League en novembre. Selon nos confrères du Progrès, Warmed Omari a demandé et obtenu des explications de l'entraîneur portugais recruté par John Textor pour succéder à Pierre Sage.

L'OL compte sur Warmed Omari

Absent du groupe pour les deux derniers matchs de Ligue 1 contre Nice et Le Havre, mais remplaçant à l'aller et au retour contre Bucarest, sans jouer une seule seconde, Warmed Omari a discuté avec Paulo Fonseca et ce dernier a tenu à lui faire savoir que malgré ce temps de jeu inexistant, il comptait sur lui pour la fin de saison de l'Olympique Lyonnais. Un signal positif transmis par le technicien portugais, même si forcément le joueur prêté par le Stade Rennais attend que cela se concrétise. Et forcément, ce ne sera pas simple puisque lancé dans le sprint final en Ligue 1 avec de vraies chances d'arracher une place pour la prochaine Ligue des champions, mais également en course en Europa League, Paulo Fonseca n'a probablement pas l'intention de tout changer dans un collectif où tout le monde a trouvé sa place et a prouvé son efficacité.

Résultat, selon Ouest-France, l'option d'achat de 10 millions d'euros ne sera pas levée par l'Olympique Lyonnais et sauf énorme retournement de situation, Warmed Omari repartira à Rennes la saison prochaine après une saison presque blanche.