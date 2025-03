6e de Ligue 1, l’OL est à sa place

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a subi la loi de Strasbourg en Ligue 1 vendredi soir à la Meinau. Les Gones sont plus que jamais sous pression avant le sprint final.

Les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas fait le poids face au RC Strasbourg vendredi soir à la Meinau. La fébrilité défensive de l'OL a notamment joué des tours à la formation lyonnaise, qui est désormais 6e de Ligue 1. Les Rhodaniens ne sont pas encore distancés de la course à la Ligue des champions mais il faudra énormément de travail pour parvenir à finir dans les quatre premiers du championnat. Surtout, il faudra prendre des points face aux concurrents directs, ce qui n'a pas été vraiment le fort de l'Olympique Lyonnais jusqu'à présent.

L'OL encore trop faible face aux forts de Ligue 1

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Ces dernières heures, Le Progrès a même fait un constat lucide concernant le niveau de l'OL cette saison en Ligue 1. « Finalement, le classement de l’OL reflète assez bien son parcours en dents de scie, marqué par des difficultés face aux clubs du Top 8 actuel de la Ligue 1. Avec seulement 11 points engrangés lors des confrontations face à ces équipes de tête, Lyon affiche un bilan de six défaites, trois victoires et deux nuls, faisant à peine mieux que Monaco (8 points) et Lens (7 points) », souligne notamment le média rhodanien. Il reste 7 journées de Ligue 1 aux Gones pour accrocher une Ligue des champions qui est devenue presque vitale pour les finances de l'OL. Parmi les 7 dernières équipes à affronter : le LOSC, le RC Lens ou encore l'AS Monaco. Il faudra prendre impérativement des points face à ces équipes concurrentes. Peut-être que Paulo Fonseca sera lui amené à faire des choix forts pour redresser la barre après la déroute à Strasbourg.