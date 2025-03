OL ‍: « ‍Vous êtes pas contents ‍? Triplé ‍», Lyon défie la Ligue 1

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A l'image d'un Georges Mikautadze qui enchaîne les buts, l'Olympique Lyonnais affiche des performances offensives de haut niveau. Et la comparaison avec les saisons précédentes confirme cette forme éblouissante.

Deux buts contre l’OM, quatre contre Reims et contre Montpellier, deux contre le PSG, Brest et Nice, sept contre Bucarest, quatre contre Le Havre, depuis le début de l'année, l'Olympique Lyonnais tourne à plein régime sur le plan offensif. Dans ce bilan, l'équipe passée sous les ordres de Paulo Fonseca compte deux défaites (OM et PSG), mais à chaque fois le club de John Textor a fait preuve d'une redoutable efficacité. Même quand Alexandre Lacazette connaît un passage à vide, c'est Georges Mikautadze qui devient une machine à buts, à l'image de son doublé jeudi dernier contre Bucarest en Europa League, et d'un but dimanche contre Le Havre en Ligue 1. Même si défensivement, il y a encore des soucis, l'Olympique Lyonnais arrive à s'imposer grâce à sa puissance de feu offensive qui se confirme dans les chiffres.

L'OL revient comme une fusée vers l'OM et Monaco

Nos confrères du Progrès ont fait les comptes, et ils sont très bons pour l'Olympique Lyonnais depuis que Paulo Fonseca a succédé à Pierre Sage sur le banc du club rhodanien. « Avec Fonseca, l’OL marque beaucoup de buts, vingt-sept exactement, soit une moyenne de trois par match. Cette impulsion nouvelle a favorisé la remontée de l’équipe lyonnaise au classement des attaques. Les Lyonnais ont inscrit 50 buts, un de plus qu’au terme de la saison dernière », constate le quotidien régional lyonnais. Au classement des attaques en Ligue 1, et à ce stade de la saison, l'Olympique Lyonnais est actuellement quatrième derrière le PSG, intouchable avec ses 73 buts marqués, mais tout juste derrière l'OM (53 buts) et l'AS Monaco (50 buts). Au rythme actuel, Mikautadze et ses coéquipiers devraient vite s'installer dans le fauteuil de dauphin du Paris Saint-Germain au classement des attaques.