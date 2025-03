Tolisso oublié, l'OL a un message pour Deschamps

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De retour à un excellent niveau, Corentin Tolisso n’a pas été rappelé par Didier Deschamps en Equipe de France. Mais d'après son entraîneur à l’Olympique Lyonnais Paulo Fonseca, ce n’est qu’une question de temps pour le milieu de terrain.

Il en faudra plus pour convaincre Didier Deschamps. Malgré d’excellentes performances avec l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso ne figure pas dans la liste annoncée par le sélectionneur de l’équipe de France jeudi. Le technicien a évidemment remarqué le retour au premier plan de l’international tricolore. Mais les milieux de terrain appelés lors des précédents rassemblements ont gardé sa confiance.

📋 𝐋𝐚 𝟏𝐞̀𝐫𝐞 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐦𝐛𝐞́𝐞 avec la 1ère convocation pour Desiré Doué ! ⭐️⭐️



RDV lundi à Clairefontaine pour préparer la double confrontation face à la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xQpySJk7wT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 13, 2025

« Coco, je suis content pour lui et son club, mais pour lui surtout, commentait le sélectionneur des Bleus. Je sais qu’il est attaché, comme beaucoup, de par ce qu’il a pu vivre au travers des succès qu’on a connus. Il y a des joueurs qui ont été là, qui ont répondu. La porte n’est pas fermée. Il est revenu dans la pré-liste. Je n’ai pas besoin d’avoir d’articles des uns et des autres pour savoir qu’il est attaché à l’équipe de France. J’ai des choix à faire sur le moment par rapport à des joueurs qui étaient là. » Cette concurrence ne représentera pas toujours un obstacle selon Paulo Fonseca, certain de voir son cadre retrouver la sélection tôt ou tard.

Fonseca confiant pour Tolisso

« Si je suis déçu pour Corentin Tolisso ? Non. Nous devons respecter le choix du sélectionneur national, a d’abord réagi le coach des Gones. Tout ce que je peux dire de Corentin, ce n'est pas une façon de mettre la pression sur le sélectionneur. S'il continue comme ça, je crois que Corentin y arrivera. Il y arrivera parce qu'il a beaucoup de qualités, il est dans un grand moment. C'est vraiment un grand joueur, un grand professionnel. Je ne suis pas seulement content ni fier, je suis amoureux de Corentin. C'est vraiment un grand professionnel. C'est un des meilleurs joueurs que j'ai entraînés. » De la part d’un entraîneur passé par la Roma et le Milan AC, le compliment est flatteur.