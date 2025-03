OL-HAC ‍: John Textor ne digère pas, ça sent le complot

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’OL a poursuivi sa série victorieuse ce dimanche avec une victoire face au Havren malgré d'éternelles discussions sur des points chauds.

Le score de 3-2 reflète bien les difficultés rencontrées par les Rhodaniens lors de cette rencontre où ils pensaient avoir fait le plus difficile en ouvrant le score. Mais un pénalty attribué au Havre a remis les Normands dans le match. Et sur cette décision, tout le monde n’a pas compris à Lyon ce que M. Dechepy avait trouvé pour siffler un pénalty en première instance, puis en confirmant son verdict sur les images visionnées au bord du terrain. Le contact avec Yassine Kechta est minime et plus sur le haut du corps, ce qui ne justifie pas l’impression de croche-pied qui aurait fait tomber le Havrais. Un éternel débat qui peut tourner dans les deux sens selon le côté où on se trouve.

Mais pour John Textor, c’est une vraie injustice - de plus - contre son club. Suiveur du match même s’il n’était pas au stade, le propriétaire de l’OL a fait comprendre via ses posts sur Instagram que ce pénalty était totalement imaginaire et qu’il n’y avait aucun contact susceptible de faire tomber le joueur du HAC, et donc aucune faute. « Très déçu par l’arbitre du match, la VAR aurait du confirmer qu’il n’y avait aucun contact. Le joueur du Havre s’est fait tomber par lui-même », avance l’homme d’affaire américain, qui n’a pas besoin d’être sur place pour faire connaitre son verdict. Une nouvelle colère contre les arbitres de la part du boss de l'OL, qui s'est fait connaitre au Brésil en criant à la corruption au plus haut niveau et en maintenant ces accusations. Ce n'est - pour le moment - pas encore le cas en France même s'il déplore régulièrement l'influence de Nasser Al-Khelaïfi, et donc du PSG, en Ligue 1.