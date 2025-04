OL-MU ‍: Le coup de folie de Paulo Fonseca

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Privé de Tanner Tessmann, absent pour raisons personnelles, Paulo Fonseca prépare une surprise dans sa composition pour la réception de Manchester United, ce jeudi en quart de finale aller de Ligue Europa.

Fort de sa victoire contre Lille samedi dans le choc de la 28e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a préparé studieusement son quart de finale aller d’Europa League face à Manchester United. L’adversaire est prestigieux et force le respect, mais l’OL a un vrai coup à jouer au vu de la forme moribonde des Red Devils depuis le début de la saison. Pour cette affiche de gala, Paulo Fonseca sera privé de Tanner Tessmann, pièce maîtresse de son milieu de terrain depuis plusieurs semaines.

info ⁦@lequipe⁩

Paul Akouokou pourrait être titularisé demain soir contre Manchester United, pour la première fois depuis décembre 2023. Ce sera lui ou Lacazette: si le capitaine est choisi pour soutenir Mikautadze, Tolisso reculera au milieu. https://t.co/AjJbFgJepA — hugo (@hugoguillemet) April 9, 2025

L’Américain est absent pour raisons personnelles, ce qui oblige l’ancien entraîneur de l’AC Milan et de Lille à revoir ses plans. Dans l’entrejeu, Jordan Veretout va débuter mais l’identité de son coéquipier devant la défense est encore un mystère. Selon L’Equipe, ce ne sera pas Nemanja Matic, qui n’a pas les faveurs de Paulo Fonseca pour faire face à une telle intensité. Tout va donc se jouer entre Corentin Tolisso, qui pourrait reculer d’un cran… ou Paul Akouokou. Aussi fou que cela puisse paraître, le quotidien national révèle que Paulo Fonseca songe sérieusement à titulariser le milieu de terrain ivoirien contre Manchester United, et cela alors que sa dernière titularisation remonte au 6 décembre 2023 à Marseille.

Akouokou titulaire contre Manchester United, le coup de poker

Si c’est finalement Tolisso qui débute devant la défense, Lacazette pourrait alors être associé à Mikautadze devant, avec Cherki et Almada sur les côtés. Ce coup tactique inattendu de la part de Paulo Fonseca a en tout cas le mérite de faire réagir en masse les supporters lyonnais en ce jour de match. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la surprise prédomine chez les suiveurs de l’OL, pas vraiment rassurés à l’idée de voir un joueur totalement à court de rythme et qui n’a pas franchement impressionné lorsqu’il a joué, débuter face à Manchester United un match aussi important et prestigieux.