OL ‍: L’adjoint de Fonseca a une excuse, il se fait balayer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dès ce vendredi soir à Strasbourg, l'OL s'est mis en difficulté dans le sprint final pour le Top4 de la Ligue 1. Les raisons de cet échec font parler dans les coulisses.

Pour la reprise très attendue de la Ligue 1 puisque le sprint final va désormais démarrer, l’Olympique Lyonnais a subi une cruelle défaite à Strasbourg. La belle première période n’a pas été récompensée, et la tendance s’est inversée ensuite avec le Racing qui a fait le course en tête pour s’imposer 4-2. Du côté de Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, on regrettait tout de même les errements défensifs, imputés aussi à la trêve internationale qui avait provoqué de nombreux départs ces derniers jours, et un retour en urgence sans forcément pouvoir travailler ensemble sur l’entente défensive.

Merci pour votre soutien les Gones 🙌🔴🔵



On se retrouve dès samedi prochain à la maison pour relever la tête ensemble 👊#RCSAOL pic.twitter.com/axTqTreEuE — Olympique Lyonnais (@OL) March 28, 2025

« Nos quatre défenseurs centraux (Mata, Niakhaté, Caleta-Car, Omari) ont voyagé partout pendant la trêve internationale. Quand ils reviennent, ils ont passé dix jours à écouter des consignes différentes, or la synchronisation se fait à travers l'entraînement, les choses qu'on maîtrise », a déploré celui qui évolue désormais comme numéro 1 pendant les matchs en raison de la suspension de Paulo Fonseca.

Une excuse qui ne tient pas selon Clinton Mata, pour qui il ne faut pas commencer à trouver des explications à cette mauvaise performance. « Il y a un peu de fatigue, certains internationaux sont revenus il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas une excuse. On doit assumer nos responsabilités. On avait la chance de faire une bonne opération ce soir. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Il ne faut pas baisser les bras. Jusqu'à aujourd'hui, on avait fait de belles prestations et enchaîné pas mal de victoires. il faut rester positif, il y a encore sept matchs à jouer. Ça va se jouer jusqu'au dernier match », a préféré souligné le défenseur central lyonnais, l’un des rares à être un peu moins perdu en seconde période, même si l’OL était prévenu qu’il fallait sortir un grand match pour s’imposer à la Meinau ce vendredi soir.