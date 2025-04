OL ‍: Tagliafico déchire une première offre

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL au mois de juin, Nicolas Tagliafico a refusé une première offre en provenance de l’Argentine. De quoi redonner un peu d’espoir à Lyon, qui aimerait le prolonger.

Recruté par l’Olympique Lyonnais en juillet 2022 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico est devenu une valeur sûre au sein du club rhodanien et plus globalement en Ligue 1 au poste de latéral gauche. Toujours titulaire au sein de la sélection argentine championne du monde, l’ex-défenseur de l’Independiente arrive en fin de contrat au mois de juin et sera courtisé au mercato. Malgré ses 32 ans, il s’impose toujours comme un joueur fiable à ce poste, aussi bien défensivement que sur le plan offensif, avec des statistiques honorables (4 buts et 3 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues).

OL : Tagliafico fait une révélation sur son avenir https://t.co/QUfJfvX9PN — Foot01.com (@Foot01_com) March 23, 2025

L’OL aimerait prolonger ce taulier discret mais respecté en interne. La tâche s’annonce difficile, mais l’espoir demeure, d’autant plus que Nicolas Tagliafico a refusé une première offre de la part d’un autre club selon les informations de Strikers Futbol. Le média affirme que River Plate a tenté une approche auprès de Nicolas Tagliafico avec l’objectif de boucler ce recrutement très vite pour que l’international argentin soit présent à la Coupe du monde des clubs avec l’équipe de Marcelo Gallardo.

Nicolas Tagliafico refuse River Plate

Une belle offre pour Tagliafico, qui aurait pu être tenté par la perspective de revenir dans son pays natal en signant pour l’un des très grands clubs argentins. Mais à priori, le défenseur de l’Olympique Lyonnais ne l’entend pas de cette oreille et privilégie l’Europe pour la suite de sa carrière. Rien de très surprenant finalement puisque ces derniers jours, l’ex-latéral gauche de l’Ajax Amsterdam avait clairement lancé un message à la Premier League, affirmant qu’il adorerait découvrir ce championnat qu’il considère comme le plus compétitif en Europe. River Plate peut donc lâcher l’affaire et du côté de Lyon, on garde espoir qu’aucun club anglais ne vienne toquer à la porte de Tagliafico, ce qui pourrait permettre de prolonger le défenseur argentin.