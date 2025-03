OL ‍: Madrid prêt à payer 30ME pour le génie lyonnais

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Impeccable avec l'Olympique Lyonnais, et vendredi avec les Espoirs tricolores, Rayan Cherki suscite un énorme intérêt dans toute l'Europe. Alors que la pépite de l'OL est désormais sur une autre planète, le Real Madrid commence à s'agiter.

Vendredi soir, dès la fin du match des Espoirs français contre l'Angleterre, remporté 5-3 par les tricolores, les réseaux sociaux se sont emballés de l'autre côté de la Manche pour le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais. Au moment où The Sun évoquait l'intérêt de Liverpool pour Rayan Cherki, c'est en Espagne que le nom du joueur de 21 ans, actuellement meilleur passeur décisif d'Europe, est ressorti. Selon le quotidien espagnol Sport, alors que Florentino Perez pensait à Martin Zubimendi, le joueur de la Real Sociedad, les dirigeants madrilènes estiment à la fois que ce dernier sera trop cher, puisque sa clause libératoire est à 60 millions d'euros, mais qu'en plus son profil est trop défensif, dans un secteur où le Real est déjà bien évoqué. C'est pour cela que la nouvelle priorité des Merengue est désormais Rayan Cherki.

Cherki encore convoité par le PSG ?

Direction les quarts❤️💙

Bravo à l’équipe🦁 pic.twitter.com/ORiP2fFeLz — Rayan Cherki (@rayan_cherki) March 14, 2025

Journaliste pour le média sportif, Alejandro Alcazar révèle que les dirigeants madrilènes sont dorénavant convaincus que Rayan Cherki est une belle opportunité. S'ils sont prêts à dépenser 30 millions d'euros pour le joueur de l'Olympique Lyonnais, ils sont toujours persuadés que le PSG va entrer dans la danse et faire exploser le prix du natif de Lyon et qu'il faudra probablement pousser le curseur plus loin. En Espagne, et plus précisément au Real Madrid, Rayan Cherki est auréolé de l'image de joueur labellisé par Zinedine Zidane, ce qui est forcément un énorme atout pour lui. Ce qui est certain, c'est que tout cela fait les affaires de John Textor qui en arrachant la prolongation de contre à Cherki l'été dernier, en le poussant dans le loft, a probablement fait une très belle affaire financière, tout comme en refusant l'assaut de Dortmund lors du dernier mercato d'hiver.