Lacazette remplaçant, les fans de l'OL ont parlé 

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue des Nations, la Géorgie recevait l'Arménie. Les coéquipiers de Georges Mikautadze n'ont fait qu'une bouchée de l'équipe du Caucase.

La Géorgie est en très belle forme et elle l'a encore démontré ce dimanche lors de la réception de l'Arménie en Ligue des Nations. Les hommes de Willy Sagnol ont atomisé leurs adversaires sur le score de 6 buts à 1. Georges Mikautadze y est allé de son doublé. L'attaquant de l'OL continue sur sa lancée épatante du moment, lui qui en est désormais à 7 buts inscrits lors de ses 4 derniers matchs joués. Pour beaucoup de fans et observateurs rhodaniens, l'ancien du FC Metz doit désormais être l'attaquant titulaire à l'Olympique Lyonnais en lieu et place d'Alexandre Lacazette.

Mikautadze en pleine forme, Lacazette en danger ?

Ces dernières heures via X, on pouvait notamment voir comme commentaires de la part des fans de l'OL au sujet de Georges Mikautadze : « Lyon c’est le seul club qui va te faire faire jouer Tolisso et Lacazette à la place de Cherki et Mikautadze » ; « Mais il est top 5 meilleur 9 d’Europe désolé Lacazette mais si Mikautadze n'est pas titulaire je comprends pas » ; « Encore doublé pour Mikautadze... Lacazette vieux père la relève est vraiment assurée » ; « Lacazette ça se voit que c’est une bonne personne mais au football c’est pas trop ça, il va perdre sa place de titulaire si le foot est juste. Mikautadze doit être titulaire au vu de ses derniers performances » ou encore « Une équipe de Ligue 1 compte dans ses rangs Mikautadze, Lacazette, Cherki, Almada, Nuamah et Malick Fofana ». Le 28 mars prochain en Ligue 1, l'OL sera en déplacement du côté de Strasbourg. Reste à savoir si Paulo Fonseca décidera de marquer le coup en faisant démarrer Mikautadze à la place de Lacazette.