Textor dans de sales draps, l’OL redoute la catastrophe

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Interdit de recrutement et relégué en Ligue 2 à titre conservatoire, l’OL peut par ailleurs s’inquiéter de la situation de Molenbeek, club belge également détenu par John Textor.

Les doutes autour de John Textor et de la solidité de son projet sur le plan financier vont persister encore un moment. Tandis que l’OL a été interdit de recrutement et relégué provisoirement en Ligue 2 par la DNCG, Botafogo a aussi subi une interdiction de recrutement infligée par la FIFA. C’est désormais au tour de Molenbeek, club belge également détenu par l’homme d’affaires américain, de rencontrer des problèmes qui vont susciter l’inquiétude voire la panique chez les supporters lyonnais.

Le Progrès et la Dernière Heure indiquent que Molenbeek, actuellement en tête de la D2 belge, n’a pas vu sa demande de licence de club professionnel acceptée par les instances du football belge. Ce sésame est pourtant indispensable pour être promu en Jupiler League la saison prochaine. Or, Molenbeek a pour l’instant vu sa demande être refusée et va devoir fournir les preuves d’une santé financière suffisante dans le courant du mois d’avril. Si les preuves ne sont pas jugées satisfaisantes par les instances belges, Molenbeek pourrait purement et simplement être rétrogradé en division inférieure.

Molenbeek privé d'accession en D1 belge ?

Un nouveau coup porté au projet global de Eagle et de John Textor, à qui on ne peut pas reprocher des mauvais résultats sportifs dans ses différents clubs, mais qui a cependant le chic pour être embêté sur le plan administratif partout où il passe. A n’en pas douter, les supporters et les observateurs de l’Olympique Lyonnais seront très attentifs à l’évolution de la situation du côté de Molenbeek dans les prochaines semaines. Car si le club belge venait à être privé de montée en D1 pour des raisons financières, le signal envoyé serait terrible alors que parallèlement, l’OL va jouer son maintien en Ligue 1 devant la DNCG d’ici la fin de la saison.