L'OL reçoit la prime de l'UEFA, c'est la douche froide

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En cette fin de semaine, l’UEFA a récompensé les clubs de Ligue des Champions et d’Europa League avec des primes plus ou moins importantes. La déception est de mise du côté de l’OL.

Lille et le Paris Saint-Germain sont à la fête. En effet, le LOSC a perçu 12,5 millions d’euros de primes pour sa qualification en 8es de finale de la Ligue des Champions tandis que le PSG a perçu un million d’euros de plus. Des primes juteuses de la part de l’UEFA pour les clubs engagés en Ligue des Champions et qui vont continuer de grossir et fur et à mesure que l’on avance dans la compétition. L’instance est en revanche nettement moins généreuse avec les clubs qui disputent l’Europa League et l’Olympique Lyonnais peut en témoigner. La comparaison entre la C1 et la C3 est terrible pour le club rhodanien puisque le média Sportune nous apprend que le club présidé par John Textor et dirigé par Laurent Prud’homme a reçu une prime de 1,75 millions d’euros pour sa qualification contre Bucarest en Europa League.

Une prime minuscule en comparaison de ce qui est distribué pour les clubs engagés en Ligue des Champions et qui démontre l’importance pour les clubs de Ligue 1 de se qualifier pour la C1 en vue de la saison prochaine. Le média indique par ailleurs qu’en cas d’exploit face à Manchester United avec une potentielle qualification pour les demi-finales de l’Europa League, l’OL peut espérer un chèque avoisinant les 3 millions d’euros de la part de l’UEFA. Une nouvelle fois, une somme bien loin de ce que perçoivent les clubs qui disputent la Ligue des Champions mais l’OL, qui n’est pas dans une situation financière très reluisante, ne crachera pas sur cet argent de la part de l’instance européenne.