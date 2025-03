« ‍Guendouzi meilleur que Tolisso ‍», ça le scandalise

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Du côté de Lyon, la performance de l'équipe de France face à la Croatie suscite des commentaires très acides. En se passant des joueurs lyonnais, Didier Deschamps ne s'est pas fait que des amis, notamment chez les journalistes.

Le milieu de terrain de l'équipe de France n'a pas été convaincant face à Luka Modric et ses coéquipiers, et pour Didier Deschamps c'est évidemment un gros casse-tête qu'il va devoir résoudre d'ici dimanche soir et le match retour au Stade de France. Pour ce quart de finale en France, le sélectionneur tricolore ne peut plus toucher à son groupe et c'est bien dommage à en croire de nombreux observateurs. Tandis que du côté de l'OL, on s'est très clairement étonné de l'absence de Corentin Tolisso et de Rayan Cherki chez les Bleus, c'est encore plus le cas après avoir vu la rencontre à Split. Correspondant du Parisien à Lyon, Julien Huët se demande comment Didier Deschamps peut justifier certains de ses choix.

Tolisso effacé par Guendouzi, il est étonné

Qui à part Didier Deschamps estime Guendouzi meilleur que Tolisso ? — Julien Huët (@JulienHuet) March 20, 2025

Tandis que sur Canal+ Foot, Bertrand Latour envoyait un premier missile en déclarant : « Je suis désolé, mais Tchouameni, Rabiot, Guendouzi, tu ne te lèves pas la nuit pour les voir jouer. Et quand tu vois ceux que tu as fait rentrer, non plus », Julien Huët se fait plus précis. « Qui à part Didier Deschamps estime Guendouzi meilleur que Tolisso ? », interroge le journaliste du Parisien sur X (anciennement Twitter). Une question qui n'a pas obtenu beaucoup de réponses, preuve que Julien Huët n'est pas le seul à s'interroger sur certains choix de Didier Deschamps.

Avec ses performances sous le maillot de l'Olympique Lyonnais depuis début 2025, Corentin Tolisso, champion du monde 2018 tout de même, ne masquait pas son désir toujours aussi fort de revenir chez les Bleus à un an du Mondial. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, le sélectionneur de l'équipe de France étant plutôt du genre obstiné quand il fait ses choix.