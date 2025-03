OL ‍: Manchester United, la très bonne nouvelle pour Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il est l'heure de voir si l'OL a de nouveau l'étoffe d'un grand d'Europe. En cela, la venue de Manchester United à Lyon en quarts de finale d'Europa League est parfaite.

En dehors d’une campagne de Ligue des Champions où les clubs français ont réussi à se mettre à leur avantage, les autres formations tricolores ont été plus à la peine avec Nice et Lens en C3 et C4. L’OL a en revanche tenu son rang, glanant une place dans le Top8, avant de faire exploser en vol le Steaua Bucarest. Une démonstration qui sert surtout d’échauffement avant le plat de résistance, qui est la double confrontation face à Manchester United. Car sans faire injure au club roumain, affronter les Red Devils sera une autre paire de manche pour la formation de Paulo Fonseca. Mais c’est une très bonne chose car il faut voir désormais de quel bois l’OL se chauffe en Coupe d’Europe.

Marquer l'histoire de l'OL

C’est la demande et le souhait formulés par Maxime Gonalons, ancien capitaine de l’OL interrogé par Le Progrès sur ce choc à venir face à MU. Et clairement, pour l’ancien milieu de terrain qui a vécu des grandes aventures avec Lyon en Coupe d’Europe, le timing est parfait. « C’est bien de jouer maintenant contre MU, car Lyon n’a pas encore été confronté à un tel adversaire en élimination directe. Je ne sais pas si les Lyonnais iront au bout, mais ils gagnent les matches, ont terminé dans le Top 8 et sont en quarts de finale, ça signifie quelque chose. Il faudra bien négocier l’aller à Lyon déjà », a avoué Gonalons, persuadé qu’une épopée est réalisable.

Juste un pelo en quart de finale d’@EuropaLeague qui veut chiller ✌️ pic.twitter.com/KrcXNCAQv1 — Olympique Lyonnais (@OL) March 14, 2025

C’est en tout cas ce que souhaite l’ancien capitaine lyonnais à la relève du club, tant ce genre d’aventure marque les esprits. « Ça vous transcende, même si ce n’est que la Ligue Europa. Les matches contre Rome, Besiktas ou l’Ajax en 2017, sont dans l’histoire du club. Ils ont été impactants aussi pour nous, les joueurs. L’OL a du vécu en Europe, parce qu’il joue vraiment les matches, parvient à sortir des poules, à disputer des quarts de finale, parfois des demies », affirme Gonalons, pour qui l’OL n’est certes pas le favori contre Manchester United, mais n’est pas non plus un petit club européen.