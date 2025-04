OL / PSG ‍: John Textor crie au scandale

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a encore chambré le PSG récemment dans une vidéo promouvant la Coupe du monde des clubs. Le propriétaire de l'OL affirme être victime d'une censure orchestrée par le club parisien.

« Nous allons jouer contre une petite équipe de Paris, une équipe historique de l’Atletico de Madrid ainsi que les Seattle Sounders. J’ai vraiment hâte d’y être ». John Textor a lancé à sa façon la Coupe du monde des clubs, que l’un de ses clubs, Botafogo, va disputer. Un tacle savoureux et loin d’être méchant de la part du propriétaire de l’Olympique Lyonnais, qui ne se cache plus sur sa détestation du PSG et de son président Nasser Al-Khelaïfi. Assez content de son effet, le businessman américain a néanmoins repris rapidement le contrôle de ses comptes sur les réseaux sociaux pour publier une vidéo beaucoup plus sérieuse qui lui permet de dénoncer la censure dont il s’estime victime de la part des médias, sous la coupe du PSG et du Qatar selon lui.

John Textor postou o vídeo que cita o PSG e diz que, pelo visto, o Sheik mandou apagar a entrevista com o norte-americano na DAZN.



“Inacreditável! Aparentemente a censura está viva e bem no futebol francês!” pic.twitter.com/gyqlhQo9Ce — Informa Fogo (@informafogo) April 7, 2025

Dans un message accusateur, John Textor estime que DAZN a retiré sa vidéo de ses publications à la demande du club de la capitale. « Incroyable ! Apparemment, la censure se porte bien dans le foot français. Dans cette vidéo, une petite pique amusante au rival parisien a été jugée comme étant une provocation suffisante (par qui ?) pour que le PSG oblige DAZN à la retirer. Il serait temps de se décoincer un peu et de s'amuser dans le foot ! », a livré John Textor, qui n’hésite pas à lancer des piques musclées et à prendre ensuite cela à la rigolade. Même si visiblement, tout le monde n’a pas son sens de l’humour ou de la provocation.

En tout cas, John Textor était clairement déchainé dans cette vidéo prise dans les locaux d’Eagle Football, puisqu’il a ensuite refait une vidéo sur le même thème, demandant à ce que celle-ci reste disponible si le PSG n’y voyait pas d’inconvénients. Beaucoup de sarcasme donc, et toujours un jeu de provocation envers le club parisien et son président, dont il dénonce la mainmise sur le football français à ses yeux.