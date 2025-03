OL ‍: 3 joueurs pour un été à 16 ME, Textor mis au défi

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL peut encore arracher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions en cette fin de saison de Ligue 1. L'été prochain, les Gones pourraient donc se montrer ambitieux sur le marché des transferts, même si des grosses dépenses sont à oublier.

L'OL réalise une belle série depuis quelques semaines et s'est donné le droit de rêver en cette fin de saison. Les Gones ne sont plus très loin des premières places du classement. De quoi donner du baume au coeur aux fans et observateurs rhodaniens. Si tout va bien sportivement, John Textor va lui devoir régler les problèmes financiers du club. Dans quelques mois sera fait un nouveau point avec la DNCG. Mais l'OL peut s'avancer confiant, surtout en cas de prochaine qualification pour la Ligue des champions. De toute façon, l'idée cet été ne sera pas de faire des folies sur le marché des transferts.

L'OL invité à faire des économies lors du mercato estival

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Noah Sadiki ✞ (@noahjsad27)

Ces dernières heures, le journaliste de But, Alexandre Corboz, a d'ailleurs donné trois idées de recrutement pour l'Olympique Lyonnais. Des pistes qui ne feraient dépenser en tout que 16 millions d'euros : « Il y a des pistes plus réalistes et plus faciles à aborder que celle de Mateta, par exemple. L'OL apprécie Noah Sadiki (Union Saint-Gilloise). L'OL surveille aussi Alan Minda (Cercle Brugge), le Neymar équatorien. Enfin, Lyon aime beaucoup Rafik Saïd (Troyes). Mathieu Louis-Jean l'apprécie. Ce sont des pistes réalistes pour Lyon, qui va devoir être beaucoup plus malin que les investissements à 260 M€ qui n’ont pas donné grand-chose ces dernières saisons… ». Reste désormais à savoir quelle stratégie sera employée par les Gones sur le marché des transferts. Mais difficile, voire impossible d'imaginer l'OL pouvoir réinvestir 147 millions d'euros, comme cela avait été le cas lors des deux derniers mercatos.