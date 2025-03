OL ‍: Matic n’est plus au niveau, ça vire au flop à Lyon

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Remplacé dès la mi-temps du match entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre ce dimanche après-midi (4-2), Nemanja Matic commence à sérieusement inquiéter chez les Gones…

La saison dernière, lors de son arrivée en provenance de Rennes pendant le mercato hivernal, Nemanja Matic a complètement changé l’équipe de Pierre Sage. En quête d’un stabilisateur au milieu capable de réguler l’allure du jeu après une première partie de saison catastrophique, l’ancien joueur de Manchester United a apporté toute son expérience et son talent à l’OL, où il a brillé pendant plusieurs mois. Encore correct en début de saison, l’international serbe commence clairement à baisser le pied. Depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, Matic n’affiche plus le même visage qu’avant. Poussé sur le banc des remplaçants par Tanner Tessmann depuis quelques semaines, le joueur de 36 ans était de retour dans le onze de départ ce dimanche contre Le Havre. Mais cela n’a pas été très concluant, vu qu’il a été remplacé par l’Américain dès la mi-temps...

« Matic a été logiquement remplacé à la pause »

Logique d’après les dires du Progrès, qui estime que Matic a été le flop de cette rencontre remportée par Lyon face au HAC après une fin de match de folie. « Matic n’y était pas. Ce n’était pas son jour assurément. Lent et en difficulté dans l’entrejeu, averti pour une faute sur Touré, et surpris sur une mauvaise passe en retrait de Tolisso, sur l’action du deuxième but havrais, le Serbe a raté son match. Matic a été logiquement remplacé à la pause par Tessmann, qui est bien entré, en faisant preuve d’agressivité, dans le bon sens du terme, et qui a récupéré pas mal de ballons », peut-on lire dans les colonnes du journal régional. Sa note de 3/10 prouve que Matic n’a clairement pas passé un bon dimanche sur la pelouse du Groupama Stadium… Et pas sûr que la situation du milieu serbe aille en s’arrangeant, sachant qu’il commence clairement à faire son âge au milieu d’une équipe qui propose un jeu moderne avec de gros volumes de courses. Ce que Matic ne semble plus capable de faire sur la durée d’un match, au contraire d’un Tolisso ou d’un Tessmann.