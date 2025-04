Malick Fofana, cette signature qui inquiète l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, Malick Fofana a officiellement changé d’agent. Une signature qui inquiète du côté de l’OL, où l’on redoute que le Belge prépare déjà son départ.

Révélation de la saison dernière à l’Olympique Lyonnais, Malick Fofana est un joueur sur lequel Paulo Fonseca aimerait s’appuyer pour les années à venir. Auteur de 4 buts et de 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison, l’international belge a été freiné par quelques blessures, ce qui n’empêche que son profil d’ailier percutant, technique et altruiste est très apprécié au sein du club, où l’on est certain d’avoir mis la main sur une véritable pépite de demain en janvier 2024.

🚨🇧🇪 OL talented winger Malick Fofana has signed with Roc Nation Sports Brazil as new representatives.



2005 born winger, one to watch in the summer transfer window. pic.twitter.com/XCr1y23Q9q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2025

Recruté pour 19 millions d’euros à La Gantoise, Malick Fofana sera certainement courtisé lors du prochain mercato. Et dans l’entourage du joueur, des changements importants sont à noter à l’approche du marché des transferts puisque l’ailier rhodanien a signé avec Roc Nations Sports, qui représente par ailleurs Vinicius Junior, Kevin De Bruyne ou encore Lucas Paqueta, nous informe le journaliste Fabrizio Romano. Auparavant chez DW Sports Management, Malick Fofana est-il en train de préparer son départ avec des agents plus influents dans les grands clubs européens ? C’est ce que redoutent plusieurs dizaines de supporters sur les réseaux sociaux, qui ne voient pas du tout ce changement d’un bon oeil.

Malick Fofana change d'agent avant le mercato

Reste maintenant à voir quelle sera la position de l’OL et de son patron John Textor avec Malick Fofana lors du mercato, d’autant que les Gones peuvent sans doute dire adieu à une grosse vente d’Ernest Nuamah, lequel s’est gravement blessé contre Lille samedi soir. En cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’OL n’aura sans doute pas d’autre choix que de vendre quelques joueurs à grosse valeur et les candidats ne manquent pas avec Fofana donc, mais aussi Mikautadze et Cherki. L’été sera en tout cas très animé à Lyon, personne ne peut en douter.