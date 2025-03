Son stade rapporte, l’OL est un grand d'Europe

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Propriétaire du Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais affiche de belles recettes les jours de match à domicile. Dans ce domaine, le club rhodanien peut se vanter de faire partie des meilleures formations en Europe.

Le Groupama Stadium rapporte gros à l'Olympique Lyonnais. Malgré un exercice disputé sans coupe d’Europe, la recette totale en billetterie atteignait les 33,9 millions d’euros la saison dernière. Le chiffre avait baissé de 10% par rapport à l’année précédente. Il n’empêche que le montant dévoilé par l’UEFA plaçait le club rhodanien à la troisième place des équipes françaises qui génèrent le plus de recettes dans ce domaine. A chaque match devant son public, le club dirigé par John Textor recevait en moyenne 1,7 millions d’euros.

L'OL dans le top 30 européen

De quoi situer l’Olympique Lyonnais parmi les 30 meilleurs clubs européens, au même niveau que d’autres équipes comme le RB Leipzig, le Feyenoord Rotterdam ou le Racing Club de Lens en France. Rappelons que la saison dernière, les Sang et Or pouvaient également compter sur les recettes enregistrées en Ligue des Champions, notamment lors des réceptions de clubs prestigieux comme Arsenal ou le FC Séville. Bien évidemment, les chiffres de l’Olympique Lyonnais vont grimper au terme de la saison en cours puisque les hommes de Paulo Fonseca disputent la Ligue Europa et réalisent un beau parcours jusqu’ici.

OL : Textor reste insensible à la demande des supporters https://t.co/YffSMLqXqN — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2025

La venue de Manchester United le 10 avril, en quarts de finale aller, permettra notamment de remplir les caisses. Quant à la saison prochaine, les recettes pourraient encore augmenter sensiblement si les Gones ont la bonne idée d’atteindre le top 4 de Ligue 1, et donc de se qualifier pour la Ligue des Champions. Avec au moins quatre matchs à domicile à disputer dans le nouveau format, cette compétition ferait du bien aux finances rhodaniennes, sans parler des recettes liées aux performances attribuées par l’UEFA.