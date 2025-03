Aulas prêt à racheter un énorme club ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A 75 ans, Jean-Michel Aulas n'est pas du tout décidé à prendre sa retraire. Pour preuve, alors qu'il envisage de plus en plus d'être candidat afin de devenir maire de Lyon, son nom est cité pour le rachat d'un club légendaire.

A un an des élections municipales, un sondage réalisé à sa demande a confirmé à Jean-Michel Aulas qu'il était un candidat très sérieux dans la course à la mairie de la capitale des Gaules. Mais, ce jeudi, le nom de l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais est cité dans un autre dossier d'importance, celui de l'avenir du légendaire club de basket de Villeurbanne. Actuellement propriété de Tony Parker, l'ASVEL pourrait changer de propriétaire dans les années qui viennent, et le nom de Jean-Michel Aulas est cité. Alors que la NBA envisage de se lancer en Europe, et que TP est impliqué dans cette opération, et au moment où l'ASVEL a des soucis financiers liés à un problème de paiement des droits TV, Tony Parker se confie dans Le Progrès. Et ce dernier parle notamment de sa relation avec Jean-Michel Aulas et d'un possible investissement de ce dernier dans le club qu'il héberge dans son arena.

Aulas et Parker, les bons deals font les bons amis

Si le nom de Tony Parker avait été cité pour éventuellement racheter l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas, avant John Textor, et si les deux hommes ont été en concurrence pour le rachat de l'Arena, la légende des Spurs et de l'équipe de France de basket se félicite de sa relation avec JMA. « Jean-Michel Aulas pourrait-il aider de nouveau l’Asvel, voire la racheter ? Il faut lui poser la question. En tout cas, cela se passe très bien avec lui et Alexandre, son fils, et je suis content que nous ayons un bon deal avec eux et l’Arena. Mais il ne veut pas être maire de Lyon ? », s'interroge malicieusement Tony Parker. Pour l'instant, tout cela relève de la spéculation, mais Jean-Michel Aulas adore la compétition et forcément remettre les pieds dans un club de basket aussi prestigieux que l'ASVEL, surtout au moment où il pourrait intégrer la NBA européenne, ne serait pas une pure folie.