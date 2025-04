L'OL et son délire complotiste, la LFP nie en bloc

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit une saison assez singulière. Le club rhodanien est encore en vie en Ligue 1 et en Ligue Europa mais n'a pas le sentiment d'être traité normalement par les instances du football français.

L'OL va vivre une fin de saison alléchante. Le club rhodanien est en pleine lutte pour une place en Ligue des champions à l'issue de la saison. Aussi, les Gones peuvent rêver d'aller très loin en Ligue Europa. Si d'un point de vue sportif, les motifs d'espoir sont présents, en interne, tout n'est pas aussi rose. D'abord financièrement, car l'OL doit se mettre raccord avec la DNCG pour rééquilibrer ses comptes. Les pensionnaires du Groupama Stadium ont également la sensation de ne pas être traités normalement depuis le début de la saison... et même un peu avant. Lors de la réunion des présidents pour décider des droits tv, John Textor avait été éconduit par Nasser Al-Khelaïfi. Depuis, les Rhodaniens ont le sentiment d'être des proies de la part de la LFP et du président du PSG.

L'OL se fait des films ?

Que ce soit au niveau des sanctions financières, en tribunes ou sportives à l'encontre de Paulo Fonseca ou encore des réserves émises concernant la présence de Thiago Almada, on déplore à l'OL une sévérité et un acharnement sans précédent des instances et des clubs. Si le club ne peut pas le prouver, Lyon n'en pense pas moins. Mais voilà, pour « un fin connaisseur des instances du foot français » joint par Le Progrès, personne n'en veut particulièrement à l'Olympique Lyonnais : « J’ai tellement entendu de théories du complot en football depuis des décennies… Mais dans le cas de l’OL, les réserves sur Almada sont d’abord le fait de clubs concurrents, et personne n’est anti-Lyon à la FFF comme à la LFP ». En tout cas, le soupçon est présent à l'OL et il ne devra pas polluer la fin de saison. Car les derniers faux pas de Lyon en Ligue 1 ne sont pas du ressort du football français mais bien d'une trop grande fébrilité rhodanienne, notamment dans le secteur défensif.