OL ‍: Tagliafico joue encore avec les nerfs de Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Actuellement avec l'équipe d'Argentine, qui s'apprête à affronter le Brésil, Nicolas Tagliafico multiplie les déclarations sur son avenir à l'OL. C'est encore le cas dans le quotidien Marca.

Le défenseur argentin de l'Olympique Lyonnais arrive à la fin de son contrat et si certains supporters estimaient l'an dernier qu'il n'avait plus rien à faire dans leur club, le champion du monde argentin a subitement renversé la tendance. Au point désormais qu'une banderole est apparue à sa gloire dans le virage des Bad Gones lors d'un récent match au Groupama Stadium. Cependant, les semaines passent et aucun accord de prolongation n'a été trouvé avec entre le club de John Textor et Nicolas Tagliafico.

Ce lundi, à la veille d'un match contre le Brésil dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, le défenseur argentin a évoqué son avenir dans les colonnes de Marca. Et Nicolas Tagliafico s'est encore une fois montré très flou alors que l'on est à deux mois de la fin de saison et donc de son engagement avec l'OL. De quoi laisser dubitatif concernant un possible avenir lyonnais, du moins si le club rhodanien le souhaite, car Tagliafico est un des derniers très gros salaires hérités de l'époque Aulas.

Tagliafico n'est pas obsédé par son contrat

S'il ne tourne pas définitivement à l'Olympique Lyonnais, le défenseur de 32 ans se donne encore deux ans en Europe. « Ce qu’il va se passer en juin ? Je ne suis pas obsédé par ce sujet. Si je fais les choses correctement, je trouverai ce qui est le mieux pour moi. Je n'y ai pas encore pensé. Peut-être qu'en mai j'analyserai mon avenir. Mais pour l’instant, j’ai encore beaucoup d’objectifs avec l’OL et en fin de saison, je ne pense pas manquer d’opportunités. La Liga ? La vérité c'est que c'est un beau championnat. Il y a encore trois ou quatre équipes compétitives au dessus, mais le reste du tournoi est intéressant. Avec la Premier League, c'est le meilleur championnat. J'ai 32 ans et je veux travailler dur pour rester en Europe pendant au moins deux ans de plus, car je suis arrivé très tard à l'Ajax. La Liga est un championnat qui, compte tenu de mes caractéristiques, pourrait être très bonne pour moi », a confié Nicolas Tagliafico dans les colonnes du quotidien sportif espagnol.