OL-Man Utd ‍: Un record de billets vendus en une journée ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le match aller des quarts de finale d'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et Manchester United, qui aura lieu le jeudi 10 avril, suscite un énorme engouement. Lundi, pour l'ouverture des ventes en ligne, il y avait foule.

Les supporters lyonnais le savent, pour espérer se qualifier pour le dernier carré de l'Europa League, Georges Mikautadze et ses coéquipiers auront besoin de frapper fort, puisque ce sont les Red Devils qui sont désormais sur la route de l'Olympique Lyonnais. Alors que l'euphorie est de retour dans la capitale des Gaules suite à la belle série initiée par Paulo Fonseca, l'OL ouvrait lundi la billetterie de la rencontre face à Manchester United. Dans un premier temps, ce sont les abonnés à l'Olympique Lyonnais qui ont logiquement la priorité pour se procurer des tickets pour ce choc face au monstre anglais. Et chacun d'entre eux peut acquérir jusqu'à six billets, lesquels sont tous nominatifs afin d'éviter le marché noir. Le moins que l'on puisse dire est que la demande a été forte.

L'ouverture au grand public est incertaine pour OL-Man Utd

Ouverture billetterie abonnés pour notre quart de finale aller d’Europa League face à Manchester United 🚨



Abonnés 24/25, profitez de votre priorité d’achat pour réserver votre place à tarif réduit 🎟



Possibilité de réserver vos places supplémentaires au plein tarif 🦁



Allez… pic.twitter.com/MpcO9ITXxg — Olympique Lyonnais (@OL) March 14, 2025

En effet, après seulement une journée de vente en ligne, ce sont 26.500 places qui ont déjà été vendues pour la rencontre OL-Manchester United programmée le jeudi 10 avril au Groupama Stadium. Et après les abonnés, ce seront les membres de MyOL qui pourront ensuite acheter des places, ce qui veut dire que pour le grand public le choix risque d'être très réduit, et même possible nul. Comme le confirme Le Progrès, il est très probable que le stade lyonnais sera comble ou presque pour ce choc européen. De quoi garantir une très grosse ambiance à Lyon, et faire le bonheur du comptable de l'Olympique Lyonnais, la recette totale s'annonçant colossale si l'on frôle les 59.000 places.