OL ‍: Le gigantesque appel du pied de Fofana à Liverpool

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malick Fofana a passé un cap à l'Olympique Lyonnais cette saison. Le jeune international belge sera assurément convoité au prochain mercato estival. Un agent proche de sa famille révèle que Liverpool est une option sérieuse.

Malick Fofana va fêter ses 20 ans seulement dans quelques jours. Cependant, le Belge a déjà un bon nombre de matchs au compteur avec La Gantoise et l'Olympique Lyonnais. S'il joue moins ces dernières semaines, l'ailier est une valeur sûre au sein de l'effectif de Paulo Fonseca. Cette saison, il a su être souvent décisif, que ce soit comme titulaire ou comme remplaçant. Il a marqué 4 buts en Ligue 1 et surtout 6 en Ligue Europa, ce qui en fait l'un des meilleurs buteurs de la compétition européenne. Une belle publicité pour un joueur qui sera au centre de l'actualité au prochain mercato estival.

Fofana à Liverpool, un agent y croit

International belge, Fofana est une grande promesse du football européen. Ses qualités de vitesse, de dribble, de percussion séduisent les gros clubs des principaux championnats. L'OL sera clairement menacé l'été prochain, ce que confirme l'agent de joueurs Bobo Fofana. Ce dernier est un proche de Mamoudou Fofana, ancien international guinéen et père de Malick Fofana. Il voit le Lyonnais aller en Premier League ou en Bundesliga. Selon l'agent, Dortmund et Newcastle sont des pistes sérieuses et intéressantes. Néanmoins, Liverpool aurait une haute valeur symbolique aux yeux du jeune homme.

« Le choix du cœur serait Liverpool. Il a le potentiel pour entrer dans la rotation, et surtout, on aimerait le voir succéder aux légendes africaines telles que Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore El-Hadji Diouf. Maintenant, le choix de la raison serait Newcastle, un club bien structuré qui pourrait être une première étape pour s’aguerrir avant, pourquoi pas, de rejoindre un club du top 5 européen », a t-il analysé auprès du média Africa Foot. Reste à voir si les Reds feront une offre suffisamment élevée pour convaincre l'OL et John Textor. L'Américain est désireux de rentabiliser le transfert du Belge, acheté pour près de 20 millions d'euros en janvier 2024.