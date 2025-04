OL ‍: United arrive à Lyon, Onana se moque de l’OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Jeudi soir en Europa League, l'OL sera aux prises avec Manchester United. Les Red Devils ont hâte d'en découdre avec les Rhodaniens et se pensent largement favoris.

L'OL recevra Manchester United ce jeudi soir au Groupama Stadium pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue Europa. Les hommes de Paulo Fonseca ont beaucoup d'espoirs dans cette compétition. Surtout que les Red Devils ne sont plus du tout ce qu'ils étaient autrefois. Les Gones ont parfaitement préparé la réception de United avec un beau succès face au LOSC en Ligue 1 ce week-end. De leur côté, les Anglais ont fait match nul contre Manchester City. Pour autant, les Red Devils pensent qu'ils sont bien meilleurs que l'OL et comptent bien le prouver dans quelques heures. Ce n'est pas André Onana qui dira le contraire...

Onana provoque déjà l'OL

Dans des propos relayés par le Mancheter Evening News, le portier camerounais a en effet indiqué avant le déplacement à Lyon : « C'est une très bonne équipe. On connait certains d'entre eux mais je ne pense pas que nous ayons besoin de nous concentrer sur eux. On doit se concentrer sur nous et sur ce qu'on va faire sur le terrain. Bien sûr, ça ne va pas être facile. Mais je pense que nous sommes meilleurs qu'eux. On connait tous l'importance de ce match. On ira à Lyon avec une mentalité de vainqueurs. On ne fait pas notre meilleure saison mais on a encore quelque chose à gagner et on va tout faire pour ». Voilà de quoi lancer la rencontre entre Lyonnais et Mancuniens. Avant un déplacement qui pourrait s'annoncer périlleux à Old Trafford, les Gones ont tout intérêt à faire la différence lors de la rencontre aller. Une très belle ambiance sera au rendez-vous au Groupama Stadium pour pousser un OL ambitieux en cette fin de saison.