OL ‍: Des chiens autorisés au stade, Lyon a les crocs

Par Quentin Mallet

Pour la réception du Paris FC au Parc OL, l’Olympique Lyonnais va permettre à ses supporters de venir en tribunes accompagnés de leur chien. Un dispositif permis grâce à l’un des sponsors du club.

A défaut de jouer le titre avec l’équipe masculine, l’Olympique Lyonnais peut compter sur sa section féminine pour dorer le blason du club. Comme chaque année, le club rhodanien dispose d’une avance confortable en championnat puisque les joueuses lyonnaises ont glané 55 points sur 57 possibles depuis le début de la saison. L’occasion de faire la fête et de continuer cette série pour le prochain match au Parc OL ? C’est le moins qu’on puisse dire. Lors de la prochaine journée de D1 Arkéma, l’OL reçoit le Paris FC dans son antre et donnera l’opportunité à ses supporters de venir accompagnés… de leur chien.

Des chiens pour supporter l’OL

C’est une initiative plutôt amusante et pleine de fraîcheur. En lien avec Kleber, l’un des partenaires du club, l’Olympique Lyonnais veut permettre à ses supporters de venir voir le prochain match de la section féminine à domicile avec leur chien. Ces animaux à quatre pattes auront l’occasion, eux aussi, de donner de la voix - ou de l’aboiement - pour pousser les Lyonnaises à remporter leur 10e victoire consécutive toutes compétitions confondues. Pour que cette opération soit possible, les propriétaires voulant amener leur animal de compagnie devront remplir un formulaire et fournir un certificat de vaccination récent.

Quatre places maximums pourront être vendues par personne, dont celle pour le chien. Ce dispositif vise clairement à attirer un nouveau public, alors que les Lyonnaises sont déjà assurées de terminer première du championnat avant la phase de play-offs. Avec ce mélange d’applaudissements et d’aboiements, nul doute que les joueuses de Joe Montemurro auront une nouvelle énergie pour aller chercher des nouveaux clean sheets et de nombreux buts.