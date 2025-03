Rayan Cherki, l'OL mise tout sur le 17 avril

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En démonstration contre les Espoirs anglais (5-3) vendredi, le Bleuet Rayan Cherki fait parler en Angleterre. La presse locale évoque l’avenir du milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, qui pourrait prendre une dimension anglaise le mois prochain.

La non-convocation de Didier Deschamps avec les A l’a peut-être vexé. En tout cas, Rayan Cherki a répondu de la meilleure des manières. Alors que les Bleus sont critiqués pour leur manque de créativité en Croatie (défaite 2-0) jeudi, le milieu offensif de l’équipe de France Espoirs a illuminé le match amical remporté contre l’Angleterre (5-3) vendredi. Le talent de l’Olympique de Lyonnais s’est offert deux passes décisives et un but.

Sa copie a forcément impressionné la presse anglaise qui s’est empressée d’écrire sur l’avenir du Français. L’initiative vient plus précisément du Sun, persuadé que le club rhodanien s’est engagé à ne pas retenir son joueur cet été. Ce n’est pas vraiment une surprise étant donné que Rayan Cherki arrive bientôt à un an de la fin de son contrat. Rappelons également que l’Olympique Lyonnais s’était entendu avec son joueur pour le laisser partir en janvier en cas d’offre à 22,5 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, sa situation devrait attirer du beau monde, et notamment en Angleterre.

Cherki attendu face à MU le 17 avril

Le média rappelle que le Gone est apparu dans le viseur de nombreux clubs anglais ces derniers mois. Liverpool, Fulham, Crystal Palace… Tous se sont intéressés à Rayan Cherki, tout comme le Borussia Dortmund et le Bayern Munich en Allemagne. Voilà qui annonce un gros feuilleton à suivre pendant le mercato estival. D’ici là, les Anglais suivront la fin de saison du Lyonnais qui leur rendra visite le 17 avril. Le meneur de jeu et ses coéquipiers disputeront leur quart de finale retour de Ligue Europa sur le terrain de Manchester United. Un rendez-vous décisif pour son avenir.