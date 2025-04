OL ‍: Dortmund snobe encore Cherki au mercato

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

De nouveau désireux de recruter Rayan Cherki, plusieurs mois après avoir manqué le train lors du mercato estival 2024, le Borussia Dortmund a ciblé d’autres joueurs talentueux et beaucoup moins coûteux. Une piste qui prend du plomb dans l’aile.

Lors de la fenêtre estivale de transferts 2024, Rayan Cherki était plus que proche de quitter l’Olympique Lyonnais. John Textor, qui avait un besoin urgent de liquidités, était prêt à le vendre pour moins de 20 millions d’euros aux clubs intéressés. Le PSG avait tenté sa chance, tout comme Fulham et le Borussia Dortmund. L’écurie allemande était même sur le point de se l’offrir, mais l’arrivée sur le banc de Nuri Şahin, lequel avait remis en cause son recrutement, avait finalement fait avorter les négociations. L’hiver dernier, le BVB était revenu à la charge avec une offre de 22,5 millions d’euros, jugée « irrespectueuse » par John Textor. Pour éviter une troisième déconvenue l’été prochain, l’actuel 10e de Bundesliga a commencé à regarder ailleurs et a déjà ciblé des joueurs beaucoup moins chers et tout aussi talentueux.

Cherki trop cher, d’autres joueurs observés par Dortmund

OL : Cherki à Aston Villa, la bombe anglaise du mercato https://t.co/qCNXg2WWRZ — Foot01.com (@Foot01_com) April 3, 2025

Désireux de se lancer dans un grand chantier l'été prochain pour rendre au Borussia Dortmund ses lettres de noblesse, la direction a fait de Rayan Cherki sa priorité. Toutefois, comme l’indique BILD, le club allemand étudie d’autres possibilités. Si le prix de Cherki est fixé à 30 millions d’euros pour cet été, d’autres joueurs offensifs couteraient beaucoup moins cher à l’écurie jaune et noire, d’autant plus que la Premier League va aussi vouloir se mêler au dossier du Lyonnais. Selon le quotidien allemand, le BVB a coché les noms de Sverre Nypan (18 ans, Rosenborg) qui coûterait 15 millions d’euros, mais aussi de Jobe Bellingham (19 ans, Sunderland) et Sebastian Nanasi (22 ans, Strasbourg).

Les deux dernières pistes risquent d’être particulièrement difficiles à convaincre tant la force de la Premier League dans des négociations est importante. Toutefois, pour le milieu de terrain norvégien, franchir un cap en s’engageant dans un club au jeu débridé comme le Borussia Dortmund serait une belle opportunité. En attendant, la piste Rayan Cherki semble s’éloigner de plus en plus pour le BVB face à la présence des clubs anglais, comme Aston Villa, sur le dossier.