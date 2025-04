OL ‍: Trahi à Lille, Genesio se venge sur Fonseca

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré sa réussite à Lille, Bruno Genesio n’est pas débarrassé de l’ombre de son prédécesseur. L’entraîneur du LOSC entend dire qu’il bénéficie de l’héritage laissé par Paulo Fonseca. Une analyse qui l’agace profondément avant leur confrontation samedi.

Moins d’un an après son départ l’été dernier, Paulo Fonseca va retrouver Lille où son passage suscite toujours des commentaires élogieux. Beaucoup estiment que son travail a facilité la tâche de son successeur Bruno Genesio. C’est aussi l’avis du capitaine des Dogues Benjamin André, toujours reconnaissant envers l'actuel coach de l'Olympique Lyonnais. « Il reste beaucoup de choses de Paulo Fonseca. Il y a les sorties de balle, les orientations. Il a laissé une trace importante », a témoigné le milieu de terrain en conférence de presse.

La maladresse de Benjamin André

« D’ailleurs, le coach (Bruno Genesio) s’est appuyé sur ses principes, malgré certaines différences, a ajouté le Lillois. Je pense qu’il a instauré une certaine culture tactique ici, à Lille. Évidemment que nous, qui avons progressé avec lui ces deux dernières années, on a encore beaucoup de choses de lui. » Mais sans le vouloir, le cadre nordiste a alimenté un discours qui irrite Bruno Genesio. Le technicien français refuse de voir son travail lié à celui de Paulo Fonseca, à qu’il a balancé un tacle gratuit avant leur confrontation samedi au Groupama Stadium.

🎙️ Bruno Genesio agacé qu'on lui parle encore de "la patte Fonseca" à Lille. pic.twitter.com/x212xOgVf7 — RMC Sport (@RMCsport) April 3, 2025

« La patte Fonseca ? Ça m'agace un peu pour tout vous dire, a réagi l’ancien coach de l’OL. J'ai beaucoup de respect pour Paulo Fonseca, qui est un grand entraîneur et je le dis en toute honnêteté. Mais ça m'agace un petit peu et j'ai juste envie de dire que lorsque je suis arrivé, le LOSC n'était pas en Ligue des Champions. Mes équipes, que ce soit Lyon ou Rennes, n’ont pas attendu que je sois à Lille pour jouer au football, pour repartir de derrière et marquer plus de buts qu’on en marque ici. Donc oui, ça m’agace un peu et je suis lassé de tout ça. Cela dit, encore une fois j’ai beaucoup de respect pour l’homme et pour l’entraîneur parce que c’est quelqu’un que j’aime beaucoup. » Contrarié, Bruno Genesio s'est peut-être trouvé une source de motivation supplémentaire avant son retour à Lyon.