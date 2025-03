OL ‍: Un improbable duel Cherki-Rodrygo à Liverpool

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'avenir de Mohamed Salah à Liverpool reste incertain. L'Egyptien n'a toujours pas prolongé son contrat qui expire en fin de saison. Les Reds pensent déjà à le remplacer. Le Lyonnais Rayan Cherki est l'une de leurs deux cibles prioritaires.

Un an après le départ de Jurgen Klopp, Liverpool pourrait connaître un nouveau tournant majeur cet été. Présent au club depuis 2017, Mohamed Salah est proche de s'en aller. La star égyptienne arrive en fin de contrat et aucune prolongation n'est à l'ordre du jour. Si les deux parties continuent de négocier, Salah ne se presse pas. A 32 ans, il serait logique pour lui de changer d'air avec un nouveau projet sportif et financier. L'Arabie Saoudite se montre très insistante avec une approche claire d'Al-Hilal. Pour Liverpool, il faut déjà envisager un recrutement l'été prochain.

Cherki-Rodrygo, le match des successeurs de Salah

Le leader de Premier League regarde notamment du côté de l'OL et de Rayan Cherki selon le site TeamTalk. Le jeune prodige lyonnais réalise une saison exceptionnelle avec 8 buts et surtout 18 passes décisives. Un profil d'homme à tout faire en attaque qui le rapproche un peu de Mohamed Salah. Sa venue en Angleterre est toutefois loin d'être assurée car le jeune français n'est pas le seul joueur désiré par Liverpool. Les Reds convoitent aussi Rodrygo au Real Madrid. Pur ailier, le Brésilien possède de solides références avec deux ligues des champions glanées en Espagne.

🔴 Liverpool have been linked with Rodrygo and Rayan Cherki, but allow @JacobsBen to clear things up... #lfchttps://t.co/vl0aDK7Q8U — TEAMtalk (@TEAMtalk) March 28, 2025

Le duel entre les deux hommes pourrait basculer sur le plan financier. Valeur sûre au niveau européen, Rodrygo est bien plus onéreux que Rayan Cherki. Son transfert est valorisé à hauteur de 80 millions d'euros par TeamTalk. Selon le média anglais, l'OL n'attend que 30 millions d'euros pour son prodige qui pourrait même partir pour seulement 25 millions d'euros à cause des soucis financiers de l'Olympique Lyonnais. Le fonds Eagle Football qui détient le club rhodanien a connu une lourde perte financière sur les derniers mois. Autant dire que Liverpool peut vite prendre le dessus sur l'OL dans le dossier Cherki pour récupérer rapidement un talent de plus en plus reconnu en Europe.