L'OL crie au complot, le PSG prend encore cher

L'OL se plaint depuis quelques semaines de son traitement de la part des autorités et des instances du football français. Les Gones visent une nouvelle fois le PSG...

L'OL va très bien en cette seconde partie de de saison, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue 1. Les Gones ont d'ailleurs été l'une des rares équipes à faire douter le PSG en championnat. Lors de la réception des Franciliens au Groupama Stadium, l'ambiance était au rendez-vous. Problème, certains supporters sont allés un peu trop loin, du moins pour les instances du football français. L'OL va le payer puisque ces dernières heures, le club rhodanien a été sanctionné d’une fermeture partielle pour un match ferme de la tribune nord du Groupama Stadium. Une sanction qui sera effective lors de la réception du Havre lors de la réception du Havre pour la 26e journée.

L'OL peste encore

A noter que lors de cette rencontre phare de Ligue 1, une banderole « Labrune corrompu, à genoux devant Nasser, vous êtes la honte du football français », avait aussi été déployée par les Ultras Lyonnais. A noter que l'OL ne fera pas appel de la sanction. Pour Laurent Prud'Homme, directeur général des Gones, les sanctions sont quand même disproportionnées, surtout par rapport à celles données au PSG : « Au match aller, il y a eu des banderoles de supporters du PSG et des chants incroyablement injurieux contre les Lyonnais entraînant un arrêt du match durant quatre minutes avant que cela ne reprenne de plus belle au point que notre délégation a quitté la tribune présidentielle dès la 85e minute. Au final, nous sommes essentiellement sanctionnés d’un match ferme de fermeture partielle de tribune et d’une amende de 10 000 euros pour les banderoles. Je me pose donc des questions. (...) Au début, c’était de l’acharnement. Cela devient du harcèlement ». Pour rappel, le PSG avait écopé de 2 000 euros d’amende par la LFP après le match aller contre l'Olympique Lyonnais.