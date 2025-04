OL ‍: Cherki à Aston Villa, la bombe anglaise du mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rayan Cherki sera très courtisé cet été, et Aston Villa tente de prendre tout le monde de vitesse pour s’offrir le meneur de jeu de l’OL.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2026, Rayan Cherki sera à un tournant de sa carrière cet été alors qu’il réalise sa meilleure saison (8 buts, 18 passes décisives toutes compétitions confondues). Le meneur de jeu de l’OL et de l’équipe de France espoirs est ciblé par le Borussia Dortmund et reste surveillé par de nombreux clubs prestigieux tels que le PSG ou encore Liverpool. Mais d’après les informations du journaliste britannique Graeme Bailey de TBR Football, c’est un autre club de Premier League qui souhaite prendre de l’avance dans ce dossier en négociant dès maintenant la signature de Rayan Cherki.

Futur adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions, Aston Villa a identifié Rayan Cherki comme une recrue potentielle dans l’optique de la saison prochaine. Unai Emery souhaite aller vite pour boucler certains dossiers, dont les transferts définitifs de Marcus Rashford en provenance de Manchester United et de Marco Asensio, actuellement prêté par le PSG. En plus de ces deux renforts de poids, le manager espagnol souhaite faire venir Rayan Cherki, lequel devrait être disponible pour environ 30 millions d’euros selon notre confrère britannique.

Aston Villa craque pour Rayan Cherki

Un prix accessible pour un club de la dimension d’Aston Villa. Reste que pour attirer un joueur tel que Rayan Cherki l’été prochain, une qualification directe pour la Ligue des Champions sera peut-être nécessaire et sur ce point, l’équipe d’Unai Emery va encore devoir cravacher car elle est actuellement 7e de Premier League. Le média ajoute que les dirigeants d’Aston Villa vont tout de même tenté d’avancer dans les jours à venir avec l’entourage de Cherki et avec l’OL dans le cadre d’un potentiel transfert cet été. La double-confrontation en quart de finale d’Europa League entre Lyon et Manchester United sera en tout cas très observée Outre-Manche, et les prestations de Rayan Cherki seront assurément décryptées à la loupe.