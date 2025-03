OL ‍: Un sacrifice douloureux attend Paulo Fonseca

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mis en difficulté par Le Havre dimanche, l’OL a réussi à s’en sortir pour continuer sur sa très bonne dynamique en Ligue 1. Mais à l’avenir, Paulo Fonseca aura des choix très importants à faire et le Portugais joue gros.

Depuis la prise de fonctions de Paulo Fonseca, la dynamique de l’Olympique Lyonnais est excellente en Ligue 1. C’est bien simple, le club rhodanien a gagné tous ses matchs de championnat sous la houlette du coach portugais, à l’exception des affiches contre l’OM et le PSG. En Europa League aussi, tout va bien pour les Gones, qualifiés en quarts de finale et qui affronteront Manchester United au mois d’avril. Walid Acherchour reste néanmoins très méfiant sur la suite de la saison lyonnaise. Au micro de RMC, le consultant a notamment expliqué qu’il attendait Paulo Fonseca au tournant sur certains choix de joueurs.

Almada, Cherki, Tolisso, un choix crucial pour Paulo Fonseca

Un dilemme se pose notamment au milieu de terrain avec Corentin Tolisso, Rayan Cherki et Thiago Almada, trois joueurs pour un seul poste en soutien de l’attaquant. Pour celui qui officie également sur DAZN, un sacrifice va devoir être fait dans ce secteur de jeu et Paulo Fonseca ne devra pas se tromper. « Il y a toujours un problème à l’OL au milieu de terrain pour trouver le meilleur positionnement de Tolisso, Almada et Cherki. Pour moi, Tolisso est meilleur en dix derrière l’attaquant, mais Cherki aussi tandis que Thiago Almada devrait être aussi dans un rôle axial. Tu es obligé finalement de sacrifier un mec » détaille Walid Acherchour dans ‘L’After Foot’, avant de poursuivre au sujet de l’OL et des choix qui attendent Paulo Fonseca à différents postes dans les semaines à venir.

OL : « Vous êtes pas contents ? Triplé », Lyon défie la Ligue 1 https://t.co/76eWCbdds0 — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2025

« Quand je dis sacrifier, ce n’est pas de le sortir du onze mais de le faire jouer contre-nature. Il y a un problème aussi entre Tessmann et Matic. Je trouve que Matic est très fainéant sans ballon, ça peut coûter cher à l’OL. Il y a aussi le cas Lacazette/Mikautadze : qui doit démarrer ? Jusqu’au bout, je pense que Lyon sera dans le coup (pour la qualif en Ligue des Champions). Mais aller à Strasbourg bon courage, derrière tu as Lille et Auxerre, bon courage… entre temps, tu as Manchester United et je pense qu’ils peuvent faire quelque chose mais comment tu te remets d’une élimination ou au contraire d’une qualification en demi-finale ? Est-ce que l’OL va pouvoir gérer tout ça ? J’ai des doutes » a analysé le consultant, qui attend avec impatience les prochaines échéances de l’OL et qui guettera avec attention les choix de Paulo Fonseca dans ses compositions.