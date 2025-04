OL ‍: Des kilos en moins, Lucas Perri terrorise la Ligue 1

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Encore décisif face à Lille (2-1) samedi, Lucas Perri continue de marquer les esprits. Le gardien de l’Olympique Lyonnais prend un ascendant psychologique sur ses adversaires.

Si l’Olympique Lyonnais s’est totalement relancé dans la course à l’Europe, c’est aussi grâce à Lucas Perri. Le gardien des Gones se montre régulièrement décisif, à l’image de son match contre le LOSC durant lequel son envergure a encore impressionné Sidney Govou. « Ce n’est pas la première fois qu’il sauve la baraque, a rappelé le chroniqueur du Progrès. Je suis bluffé par l’athlète qu’il est devenu. Il a d’énormes qualités, même si son jeu au pied reste un peu approximatif. Avec sa corpulence et ses arrêts décisifs, il a pris le dessus dans l’esprit de beaucoup d’attaquants. »

🧱 Cette PARADE de Perri face à Fernandez-Pardo 😮



Meilleur gardien de la saison selon vous ? #OLLOSC #OL #TeamOL pic.twitter.com/piWUzuBr3w — Free FOOT (@FreeFoot) April 5, 2025

En plus de nombreux buteurs de Ligue 1, Lucas Perri a aussi rendu muets les supporters de l’Olympique Lyonnais qui contestaient sa promotion. Beaucoup de fans rhodaniens ne comprenaient pas pourquoi Anthony Lopes était rétrogradé et poussé vers la sortie. Mais quelques mois plus tard, la situation a bien changé. Le statut du Brésilien fait désormais l’unanimité chez les habitués du Groupama Stadium.

« Ça ne râle pas parce que c'est un très bon gardien, a commenté Sidney Govou, cette fois sur le plateau du CFC. Son arrivée était un peu étrange mais finalement il a été intelligent. Il est arrivé, Antho jouait, on savait qu'il aurait sa chance à un moment. Et pour avoir eu Rémy Vercoutre (ancien entraîneur des gardiens de l'OL, ndlr) à cette époque, il me disait que c'était agréable de travailler avec ces deux gardiens parce qu'il me disait que c'étaient deux mecs qui avaient envie de bosser. L'un voulait faire gagner l'équipe et l'autre voulait prouver ce qu'il était mais dans une forme d'intelligence. »

Le bon choix de Textor

« Il y avait une concurrence loyale, ils n'étaient pas ennemis, ils n'étaient pas non plus amis donc ça permet de travailler. Je me souviens qu'à son arrivée, il a eu cette chance d'avoir six mois d'adaptation. Quand il est arrivé, il était en trêve au Brésil, il était un peu plus costaud, je pense qu'il avait un peu d'embonpoint, a estimé l’ancien Lyonnais. Ces six mois lui ont permis de se remettre en forme et d'apprendre le français. Il a pris la place d'Antho et ce qu'il démontre actuellement prouve que le club avait raison parce que c'est un gardien énorme qui fait gagner des points. » Comme quoi, le propriétaire John Textor prend aussi de bonnes décisions.