Avant son retour, Genesio trahit l'OL pour Saint-Etienne

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après le choc remporté contre le Racing Club de Lens (1-0) dimanche, l’entraîneur du LOSC Bruno Genesio s’est permis une comparaison osée. Par rapport à la confrontation nordiste, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais juge l’ambiance supérieure lors des derbys à Saint-Etienne.

Le calendrier offre un enchaînement particulier pour Bruno Genesio. Six jours après le derby remporté contre le Racing Club de Lens, l’entraîneur de Lille va enchaîner avec un déplacement à Lyon samedi soir. Bien sûr, son départ date d’il y a plusieurs années. Mais un retour au Groupama Stadium n’est jamais anodin pour l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais.

Genesio préfère Geoffroy-Guichard

Le technicien y retrouvera de vieilles connaissances et pourra à nouveau vérifier sa popularité auprès des supporters rhodaniens. Sauf si ces derniers n’acceptent pas sa dernière déclaration… De bonne humeur après la victoire contre les Sang et Or, Bruno Genesio est passé au micro de DAZN. L’occasion pour lui de comparer l’ambiance entre le derby nordiste et celui entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. « Les deux derbys se ressemblent, a d’abord répondu l’entraîneur du LOSC, que l’on pensait parti pour adopter la langue de bois. Mais il y a plus d'ambiance à Geoffroy-Guichard je pense (rire). »

Genesio revient avec une mauvaise surprise pour l’OL https://t.co/fjPnWvjZWK — Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2025

Au moment où les deux principaux groupes de supporters se retrouvent menacés de dissolution, les fans de l’AS Saint-Etienne apprécieront le compliment de leur ancien rival. De leur côté, les fidèles du Groupama Stadium seront sans doute moins ravis. A priori, Bruno Genesio devrait tout de même recevoir un bon accueil samedi, du moins jusqu’au coup d’envoi de cette affiche de la 28e journée de Ligue 1. Rappelons effectivement que Lille ne sera pas seulement l’adversaire d’un soir pour les Gones. Les Dogues sont aussi et surtout des concurrents directs dans la courses aux places européennes. Et plus précisément à la Ligue des Champions.