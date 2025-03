OL ‍: Tagliafico fait une révélation sur son avenir

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Actuellement avec la sélection argentine, Nicolas Tagliafico a évoqué son avenir, lui dont le contrat avec l’OL expire à la fin de la saison.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ne se font plus beaucoup d’illusions sur l’avenir de leur latéral gauche Nicolas Tagliafico. En fin de contrat en juin prochain, l’international argentin a de fortes chances de quitter le club rhodanien. L’ex-défenseur de l’Ajax Amsterdam ne s’en est jamais caché, il n’a jamais vraiment été épanoui dans la ville de Lyon, et il regrette l’absence des Gones en Ligue des Champions. Un départ semble donc quasiment acté et pourtant, il y a encore un infime espoir de voir Nicolas Tagliafico poursuivre l’aventure sur les bords du Rhône.

Au détour d’une interview relayée par Bolavip durant le stage de la sélection argentine en ce mois de mars, le défenseur de 32 ans a ouvert la porte à une prolongation à l’OL, même s’il reconnaît que d’autres destinations peuvent être très attractives comme par exemple la Premier League. « Aujourd’hui, je ne sais pas si je vais rester ou non car mon contrat se termine. Je suis dans mes dernières années en tant que professionnel, il faut analyser beaucoup de choses » explique d’abord le défenseur argentin de Lyon avant de poursuivre.

Tagliafico entre l'OL et l'Angleterre ?

« Je veux jouer dans un club historique de haut niveau. Je l’ai fais à l’Ajax, mais c’était dans le championnat des Pays-Bas… Cela dépendra du marché » a-t-il concédé, ouvrant la porte à une prolongation à Lyon s’il n’a pas de meilleure offre sur la table. Et le champion du monde 2022 de conclure. « J’aimerais découvrir la Premier League. Je crois et je pense que c’est le meilleur championnat, le plus compétitif. Les matchs sont très dynamiques, les clubs sont remplis d’histoire et les stades rendent tout cela passionnant ». Reste maintenant à voir si un club anglais offrira à Nicolas Tagliafico le contrat attendu cet été. Sans quoi l’OL pourrait sauter sur l’occasion pour tenter de le prolonger. Ce qui ferait sans aucun doute le bonheur de Paulo Fonseca et des supporters rhodaniens, qui en ont fait l’un des chouchous de l’effectif.