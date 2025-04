L'OL dit merci à l'UEFA, mais pas à la LFP

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL se prépare à vivre une fin de saison passionnante. Les Gones sont encore en course en Ligue Europa et jouent le top 4 en Ligue 1.

Si l'OL connait de grosses difficultés en interne, notamment d'un point de vue financier, tout ne va pas si mal du côté du sportif. En effet, les hommes de Paulo Fonseca sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa et peuvent encore rêver à une qualification en Ligue des champions via la Ligue 1. Les semaines qui vont suivre vont donc être passionnantes dans le Rhône. La direction de l'Olympique Lyonnais va suivre avec attention ce qu'il se passera au niveau des résultats, car toutes les rentrées d'argent sont bonnes à prendre. D'ailleurs, la Ligue Europa a déjà fait gagner pas mal d'argent à l'Olympique Lyonnais.

L'OL remercie la Ligue Europa, les millions tombent

Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais rappelle en effet que la C3 a déjà été plus rémunératrice que... la Ligue 1 pour les Gones. En effet, les Rhodaniens ont touché plus de 15 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024-2025. En tout, l'OL a récupéré près de 22 millions d'euros pour avoir atteint les quarts de finale de la Ligue Europa. A titre de comparaison, sur la période entre juillet et décembre 2024, l'OL n'a récolté que 11,4 millions d'euros de la part de la Ligue de Football Professionnel. De quoi montrer une nouvelle fois que la Ligue 1 a bien du mal à générer de l'argent, contrairement à d'autres compétitions européennes. En cas de qualification pour les demi-finales de la C3, les Gones continueraient de toucher un petit pactole. Et ce n'est pas à écarter en temps de crise. Surtout que l'été prochain, l'Olympique Lyonnais sera toujours amené à vendre par la DNCG, qui surveille de près sa situation.