OL ‍: Tagliafico doit prolonger à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico ne se ménage pas. Au point que le défenseur argentin est considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Ligue 1.

Nicolas Tagliafico ne sait pas encore de quel club il portera le maillot la saison prochaine, mais la star argentine de l'OL le sait, les supporters lyonnais souhaitent que John Textor prolonge son contrat en fin de saison. Signé par Jean-Michel Aulas, le champion du monde 2022 est devenu l'un des chouchous du Groupama Stadium, et il bénéficie d'une confiance absolue de Paulo Fonseca. A l'heure où l'avenir de Nicolas Tagliafico à l'OL n'est pas clair du tout, @Scipionista, le célèbre influenceur, estime que John Textor doit rapidement trouver un accord avec son latéral gauche, dont il pense qu'il peut regarder Nuno Mendes droit dans les yeux. Dans l'émission du média Hors-Jeu, sur Twitch, le trublion des réseaux sociaux a dit pourquoi le patron de Lyon devait mettre le dossier Tagliafico en haut de la pile sur son bureau.

Tagliafico le point fort défensif de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nicolas Tagliafico (@tagliafico3)

« Tagliafico fait partie des très très bons latéraux du championnat, peut-être même le meilleur avec Nuno Mendes cette saison. C’est un joueur d’expérience, et même si ça a été un peu compliqué quand il est arrivé, là, il est dans une saison de patron absolu à l’Olympique Lyonnais. On le voit émerger et être très très bon offensivement (...) Tagliafico franchement chapeau, car défensivement, c'est très solide et en plus offensivement il a un apport monstre (...) C’est un vrai bon joueur, toujours bien placé comme sur son but contre le Steaua Bucarest. Je sais qu’il y a des discussions pour prolonger son contrat, mais franchement, si l’OL a un avenir européen la saison prochaine, ce genre de cadre, c'est essentiel », a confié @Scipionista. Aux dernières nouvelles, l'Olympique Lyonnais se serait rapproché des représentants du défenseur argentin, mais n'aurait soumis aucune proposition de prolongation.