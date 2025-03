Aulas maire de Lyon, un sondage qui ne fait plus rire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas n'a pas officialisé sa candidature à la mairie de Lyon. Mais un premier sondage faite de l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais, un des favoris.

Depuis quelques semaines, Jean-Michel Aulas fait campagne sans faire faire campagne, puisqu'il n'a pas acté sa candidature aux municipales, prévues dans un an. Mais, fidèle à ses vielles habitudes, l'ancien propriétaire utilise X (anciennement Twitter) pour relayer des informations et des avis qui ne sont pas favorables à Grégory Doucet, le très décrié maire de la capitale des Gaules. Et même si JMA n'a toujours pas dévoilé s'il serait effectivement candidat aux prochaines municipales, les résultats d'un sondage réalisé à sa demande démontrent qu'il pourrait clairement y aller et avoir une grosse chance de finir maire.

Aulas maire de Lyon, le doute l'habite https://t.co/Wh1VUV0emh — Foot01.com (@Foot01_com) February 17, 2025

Car si la liste du maire sortant est en tête des intentions de vote avec 22%, la liste que pourrait mener Jean-Michel Aulas est en deuxième position avec 17% des intentions de vote. Et si l'on tient ensuite compte des reports de voix entre les différentes listes, alors l'ancien boss de l'Olympique Lyonnais est même presque la favori pour prendre les commandes de la mairie de Lyon, ville dont il a vanté les qualités tout au long de sa carrière.

Aulas bientôt en campagne électorale à Lyon ?

Répondant au Progrès, un membre de l'actuelle majorité a préféré mettre un gros tacle à Jean-Michel Aulas : « On peut être haut quand on n’est pas encore parti. C’est après que cela se complique. Souvenez-vous de Zemmour. » Il faut désormais attendre la confirmation officielle que JMA mènera ce combat digne d'une finale de Ligue des champions, sachant qu'en politique il y a plus de coups tordus à craindre que dans le football. Mais, après avoir vendu l'OL à John Textor, Jean-Michel Aulas est visiblement tenté de revenir par la grande porte dans l'actualité lyonnaise.