OL ‍: Mikautadze recadré, Fonseca raconte le coup de pression

En grande forme avec l’Olympique Lyonnais, Georges Mikautadze profite du travail effectué avec Paulo Fonseca et son staff technique. L’entraîneur des Gones a dû intervenir auprès de l’attaquant géorgien pour l’aider à mieux gérer les différentes situations de jeu.

Georges Mikautadze ne s’arrête plus. Qu’il soit titulaire ou remplaçant au coup d’envoi des matchs, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais fait preuve d’une redoutable efficacité. L’international géorgien vient d’ajouter quatre buts et autant de passes décisives lors des trois dernières rencontres toutes compétitions confondues. Il faut croire que le changement d’entraîneur lui a servi de déclic. Et pour cause, Paulo Fonseca et son staff technique lui ont imposé un travail individuel. Le concurrent d’Alexandre Lacazette a pu apprendre à mieux gérer son excès de détermination.

Mikautadze en faisait trop

« Je ne demande rien de différent à Georges, a expliqué le coach portugais ce jeudi en conférence de presse. Depuis le début, j’attends la même chose de lui. Il traverse une bonne période, mais nous avons aussi Alexandre Lacazette, un joueur très important pour l’équipe. Cette semaine, on a davantage travaillé offensivement que défensivement. Je pense que la progression de Georges reflète aussi la progression de l’équipe. L’équipe crée des occasions pour que l’attaquant marque. »

« Quand je suis arrivé ici, il était plus instinctif, il courait beaucoup et voulait toujours toucher le ballon, s’est souvenu le successeur de Pierre Sage. On a travaillé sur le fait d'attendre le bon moment pour attaquer l'espace, pour venir en soutien, faire un appel dans la profondeur. Je pense qu'il a beaucoup progressé ces derniers temps. Georges a les capacités pour évoluer dans différents espaces, il peut faire différentes choses par rapport à Alex. » Comme à Strasbourg (défaite 4-2) vendredi dernier, Georges Mikautadze a de réelles chances de débuter contre le LOSC samedi au détriment du capitaine.